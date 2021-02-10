Ондасын Уразалин: Несмотря на пандемию, нам удалось сохранить темпы роста экономики

В среду, 10 февраля, состоялся отчет акима Актюбинской области Ондасына Уразалина перед населением, в ходе которого были озвучены итоги социально-экономического развития региона в 2020 году и обозначены задачи на текущий год.

В связи с ограничительными мерами встреча прошла в режиме онлайн.

В 2020 году все меры, принимаемые местными исполнительными органами, были направлены на дальнейший рост экономики, повышение благосостояния и постоянную связь с жителями области. Пандемия сказалась на развитии экономики региона. Были приняты меры, направленные на недопущение резкого спада экономики и последующее ее восстановление. К концу года нам удалось стабилизировать ситуацию: по основным социально-экономическим показателям наблюдается положительная динамика: промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 1,8 трлн. тенге, отмечается увеличение объемов производства обрабатывающего сектора до 103,9%, - отметил аким области.

Привлечено 646,8 млрд. тенге инвестиций, в текущем году данный показатель составит 800 млрд. тенге. Будет начато строительство завода по переработке нефтяных отходов, предприятий по производству диализаторов, мобильных буровых установок и др. Данные проекты имеют не только экономическое, но и экологическое и социальное значение для региона.

Ведется работа по созданию индустриальной зоны совместно с турецким инвестором "GOSB". Реализация крупнейшего проекта позволит в ближайшие годы дополнительно привлечь более 500 млрд. тенге инвестиций, создать не менее 15 тысяч новых рабочих мест.

Положительные результаты достигнуты и в сфере малого и среднего бизнеса: количество действующих субъектов достигло 61,8 тысяч единиц, в МСБ занято 154,7 тысяч человек, выпущено продукции на 782,5 млрд тенге.

Рост сельского хозяйства отмечен на уровне 6,7%, произведено продукции на 324,7 млрд. тенге. Для поддержки сельхозпроизводителей и аграриев, в 2020 году на различные виды субсидий выделено 20,4 млрд тенге, выданы льготные кредиты на сумму 47,8 млрд. тенге.

Ондасын Уразалин подчеркнул, что проблема качества автодорог по-прежнему актуальна для региона. В прошлом году построено и отремонтировано 606,6 км автодорог на сумму 33,2 млрд. тенге, что позволило увеличить долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 61%.

В целях повышения качества жизни населения в 2020 году реализовано 12 проектов по обеспечению актюбинцев централизованным водоснабжением, доступ к газоснабжению получили жители 13 сел. В текущем году газ придет еще в 8 сел, будет начата реализация 5 проектов стоимостью 10 млрд. тенге по строительству подводящих сетей к селам, которые в перспективе позволят обеспечить газом 25 СНП с численностью населения более 13 тысяч человек.

Аким области уделил особое внимание и вопросу улучшения благосостояния населения.

Так, во время ЧП социальные выплаты на сумму 20 млрд. тенге получили почти 520 тысяч актюбинцев. Более 900 предприятий увеличили зарплату 30 тыс сотрудникам в среднем от 10 до 50%. В целом, среднемесячная зарплата жителей области выросла на 13,4%, достигнув 173,4 тысяч тенге. В текущем году работа по повышению доходов населения будет продолжена.

Создание новых рабочих мест и трудоустройство населения, особенно с учетом непростых условий было одним из приоритетных направлений развития региона в прошлом году. Нам удалось не допустить роста безработицы и удержать ее на уровне 4,8% при среднереспубликанском уровне 5%. Создано более 23 тысяч новых рабочих мест, порядка 60% из них - постоянные. "Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства" охвачено 54,2 тысячи человек. В текущем году мы намерены создать не менее 23 тысяч рабочих мест, программой "Еңбек" планируется охватить почти 50 тысяч человек. Адресную социальную помощь получат более 40 тысяч человек на сумму более 3 млрд тенге, - поделился планами Ондасын Уразалин.