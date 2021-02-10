На деньги из ЕНПФ первый житель Алматы купил квартиру

В Алматы соcтоялась первая покупка квартиры на пенсионные накопления, сообщения zakon.kz.

В рамках одной из ипотечных программ состоялась первая сделка с использованием пенсионных накоплений. Житель Алматы направил средства из ЕНПФ в качестве первоначального взноса и приобрел квартиру в ипотеку, - говорится в сообщении АО "Казахстанский фонд устойчивости".

В компании отметили, что весь процесс от подачи заявки до получения ключей занял 7 рабочих дней.

С 23 января казахстанцы могут направлять пенсионные накопления сверх порога, разрешенные к снятию на частично/досрочное погашение, либо в качестве первоначального взноса по ипотечным программам "7-20-25" и "Баспана хит".

Для этого необходимо:

• Узнать разрешенную к снятию сумму у ЕНПФ (в онлайн режиме);

• Открыть специальный счет в одном из уполномеченных банков-операторов (в онлайн режиме);

• Подать заявление на использование пенсионных накоплений на портале единого оператора enpf-otbasy.kz (в онлайн режиме);

• Загрузить на портал требуемые документы (в онлайн режиме).