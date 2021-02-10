ЛРТ в Алматы будет частично бесконтактным

В Алматы рассказали, на какой стадии подготовка к строительству современной скоростной линии трамвая ЛРТ, передает zakon.kz.

Разработчик ТЭО строительства ЛРТ в Алматы рассказал детали в ходе презентации транспортной части проекта корректировки Генплана мегаполиса.

По проекту, в ЛРТ будет 70 платформ (35 остановок), 4 минут интервал движения, 31 поезд будет обслуживать маршрут и еще 5 поездов в резерве.

22,7 км составит протяженность ЛРТ, максимальная скорость 50 км/час, коммерческая скорость 21 км/час.

Процедура выбора консорциума до сих пор не завершена. Еще идет экспертиза, город должен согласовать суммы. Проект подразумевается в рамках ГЧП на 23 года. Из них 1 год на разработку ПСД, 3 года на строительство и 15 лет эксплуатации, - сообщил представитель проектировщика.

Конечная ЛРТ на западе будет совпадать со станцией метро "Автовокзал Западный", основная часть маршрута пройдет по улице Толе би. На Старой площади и по улице Панфилова линия будет бесконтактной, поезд ЛРТ будет ехать на аккумуляторах.

В ходе обсуждения были высказаны вопросы к разработчикам по трассировке, у некоторых жителей были вопросы насчет целесообразности прохождения линии по Панфилова. Кроме того, у разработчиков попросили экономическое обоснование строительства ЛРТ, и ответить на вопрос, не дешевле ли построить обычную трамвайную линию.