Жансейт Туймебаев освобожден от должности

Туймебаев Жансейт освобожден от должности, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Туймебаев Жансейт Кансейтулы освобожден от должности заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан, - сказано в указе, опубликованном на Акорде.

В феврале 2021 года Туймебаев был назначен ректором Казахского национального университета им. аль-Фараби (КазНУ).

Туймебаев Жансеит Кансеитович родился 8 июля 1958 года в селе Кайнар.

В 1980 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности "Филолог", в 2000 году - Московский государственный социальный университет.

Трудовой стаж:

· Ассистент, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1980-1993);

· Первый секретарь, заведующий отделом управления стран Среднего и Ближнего Востока и Африки МИД РК (1993-1994);

· Второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (1994-1997);

· Консультант Протокольной службы Президента Республики Казахстан (1997-1999);

· Генеральный Консул Республики Казахстан в Турецкой Республике (г. Стамбул) (1999);

· Шеф Протокола Президента Республики Казахстан (1999-2004);

· Советник Президента Республики Казахстан - Шеф протокола Президента Республики Казахстан (03.2004-02.2006);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (01.02.2006-01.2007);

· Министр образования и науки Республики Казахстан (01.2007-09.2010);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике (10.2010-10.2016);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству (03.2011-10.2016);

· Аким Южно-Казахстанской области (07.10.2016-06.2018);

· Аким Туркестанской области (20.06.2018-26.02.2019);

· Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (02.2019-02.2021);

· Ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби (КазНУ) (с 02.2021)