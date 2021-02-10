Карантин продлили и ужесточили в Атырауской области

Карантинные меры продлили и ужесточили в Атырауской области, сообщает zakon.kz.
Об этом говорится в новом постановлении №3 от 10 февраля 2021 г. Главного Государственного санитарного врача Атырауской области "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении в Атырауской области".
Главный государственный санитарный врач области ввел на территории области следующие ограничения:
По времени и режиму работы ввели следующие ограничения:
Заполняемость легкового транспорта (такси) должна быть не более 3-х человек. Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками) и антисептиками.
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