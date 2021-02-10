Задержан руководитель Инспекции транспортного контроля Нур-Султана

Главной транспортной прокуратурой и Центральным аппаратом Антикоррупционной службы в результате совместных мероприятий пресечены противоправные действия руководства Инспекции транспортного контроля по городу Нур-Султан, передает zakon.kz.

Как сообщает ведомство, руководимое Ернатом Сыбанкуловым, и.о. руководителя Инспекции подозревают в незаконном получении денег за общее покровительство. Чиновник обещал закрыть глаза на незаконную деятельность по выдаче фиктивных актов о прохождении технического осмотра транспортных средств.

Во время обыска дома у подозреваемого обнаружили и изъяли деньги в размере свыше 2 млн тенге.

Проводится досудебное расследование.

​Иная информация в интересах следствия не разглашается.





