На казахстанско-китайской границе закроют пункт пропуска "Нур Жолы"

На казахстанско-китайском участке границы закроют пункт пропуска "Нур Жолы", передает zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве финансов РК, пункт пропуска "Нур Жолы" на границе с Китаем не будет работать с 11 по 13 февраля 2021 года.

Данные ограничения введены властями КНР и связаны с празднованием Нового года в Поднебесной, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

В ведомстве просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом празднеств в соседней стране.