Китай закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 10 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет в связи с празднованием "Лодок-драконов" в КНР.

"Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме", – отметили в ведомстве.

В КГД МФ республики обратились с просьбой к перевозчикам и желающим пересечь границу, чтобы граждане заранее планировали свой маршрут с учетом введенных ограничений.

Ранее стало известно, что в Астане на месяц закроют участок улицы.