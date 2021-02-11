Республиканскую трассу закрыли из-за гололеда в Алматинской области

В Алматинской области движение для всех видов автотранспорта временно ограничили на автодороге республиканского значения "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос", передает zakon.kz.

Об этом сообщили в областном ДЧС со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол" и Алматинский ТОО "Казахавтодор"

11 февраля с 07:00, в связи с выпадением осадков (снега и дождя), образовалась гололедица. Вводится временное ограничение передвижения для всех видов автотранспорта по а/д республиканского значения "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" (63-109 км, с. Куш - с. Лавар), - уточнили в ведомстве.