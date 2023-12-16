Трассы закрыли в Жамбылской области из-за гололеда

Из-за неблагоприятных погодных условий в Жамбылской области закрыли трассы. Об этом 16 декабря 2023 года сообщает ДЧС области, передает Zakon.kz.

Сообщается о закрытии республиканской трассы Алматы – Ташкент – Термез, с 08:40 часов 16 декабря. Движение для всех видов транспорта закрыто также на участках автодорог местного значения:

Куюк – Карабастау – Карату – Жанатас - Саудакент"" с 0 км по 117 км

Восточный подъезд к городу Таразу с 0 по 14 км

Западный подъезд к городу Таразу с 0 по 8 км

Тараз – Сарыкемер – Түймекент - Ақшолақ с 3,4 по 50,7 км

Тараз – Жетибай – Тегистик - Ойық с 1,7 по 69 км

Тараз – Аса – Аккол - Саудакент с 4 по 110 км

Б.Момышулы – Кольтоган – Кошкар ата - Кызтоган с 0 км по 76 км

Б.Момышұлы – Коктобе - Алатау с 0 км по 24 км

Ст. Луговая – Корагаты - Татти с 0 по 52 км

Восточный подъезд к селу Кулан с 0 по 10 км

Западный подъезд к селу Кулан с 0 по 8 км

Ранее сообщалось, сильный снегопад, гололед, мороз остановили грузовой автотранспорт, проходящий в Жамбылской области по автодорогам республиканского значения Западная Европа - Западный Китай, а также на некоторых трассах местного значения.

Более 200 грузовых автомобилей скопилось на трассе близ села Айша-биби Жамбылского района. В регионе объявлен ЧС природного характера местного масштаба.

С 13 декабря по поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева работает специально созданный региональный оперативный штаб. 11 пассажирских и 12 грузовых поездов встали на участке Шу-Отар.