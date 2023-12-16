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Трассы закрыли в Жамбылской области из-за гололеда

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Из-за неблагоприятных погодных условий в Жамбылской области закрыли трассы. Об этом 16 декабря 2023 года сообщает ДЧС области, передает Zakon.kz.

Сообщается о закрытии республиканской трассы Алматы – Ташкент – Термез, с 08:40 часов 16 декабря. Движение для всех видов транспорта закрыто также на участках автодорог местного значения:

  • Куюк – Карабастау – Карату – Жанатас - Саудакент"" с 0 км по 117 км
  • Восточный подъезд к городу Таразу с 0 по 14 км
  • Западный подъезд к городу Таразу с 0 по 8 км
  • Тараз – Сарыкемер – Түймекент - Ақшолақ с 3,4 по 50,7 км
  • Тараз – Жетибай – Тегистик - Ойық с 1,7 по 69 км
  • Тараз – Аса – Аккол - Саудакент с 4 по 110 км
  • Б.Момышулы – Кольтоган – Кошкар ата - Кызтоган с 0 км по 76 км
  • Б.Момышұлы – Коктобе - Алатау с 0 км по 24 км
  • Ст. Луговая – Корагаты - Татти с 0 по 52 км
  • Восточный подъезд к селу Кулан с 0 по 10 км
  • Западный подъезд к селу Кулан с 0 по 8 км

Ранее сообщалось, сильный снегопад, гололед, мороз остановили грузовой автотранспорт, проходящий в Жамбылской области по автодорогам республиканского значения Западная Европа - Западный Китай, а также на некоторых трассах местного значения.

Более 200 грузовых автомобилей скопилось на трассе близ села Айша-биби Жамбылского района. В регионе объявлен ЧС природного характера местного масштаба. 

С 13 декабря по поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева работает специально созданный региональный оперативный штаб. 11 пассажирских и 12 грузовых поездов встали на участке Шу-Отар.

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