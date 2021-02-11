Четыре смерти, 52 новых случая - новые данные о коронавирусной пневмонии

11 февраля 2021, 09:05
Фото: Минздрав РК

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

На 9 февраля зарегистрировано 52 случая заболевания, четыре случая с летальным исходом. Выздоровели 239 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 48 440, случаев с летальным исходом - 591, всего выздоровели – 38 237 человек.

Смерти от коронавируса

За сутки от КВИ умерли пять человек. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 2 626 человек.

На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 25 272 человека (15 660 КВИ+ и 9 612 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 318 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 954 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 260 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 48 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.


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