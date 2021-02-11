Конфликт в автобусе из-за велосипеда произошел в Алматы

11 февраля 2021, 09:49
Фото: Иван Белолипский/Колеса

В одном из алматинских автобусов произошел конфликт между водителем и пассажиром из-за велосипеда, передает zakon.kz.

Как сообщается в подписи к видео, пассажир зашел с велосипедом, но водитель отказался ехать, пока пассажир не выйдет из автобуса. Стоим больше 15 минут. Законно или нет? - задался вопросом автор видео.

За комментарием, законны ли действия водителя, мы обратились в ТОО "Алматыэлектротранс". Там пояснили, что пассажир вправе перевозить велосипед в собранном виде (при возможности) на накопительной площадке салона автобуса, только при условии что колеса будут зачехленными и за дополнительную плату в размере 150 тенге. В противном случае водитель вправе высадить пассажира.

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Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online)


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