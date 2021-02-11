В горах Алматы стало опасно

О лавиноопасной ситуации в горах Алматы предупредили в ДЧС, передает zakon.kz.

Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 11 февраля информирует: в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 11-12 февраля возможен сход снежных лавин, - сказано в распространенном сообщении.

Туристам не рекомендуют выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Кроме этого, в ДЧС напомнили основные правила поведения при сходе лавин:

- не выходите в горы в снегопад и непогоду;

- находясь в горах, следите за изменением погоды;

- выходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

- В случае чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.

- Если вы видите сход лавины, постарайтесь убежать с ее пути в перпендикулярном движению лавины направлению

- Также можно укрыться за выступом скалы, в выемке

- Если вы не можете уйти от лавины, освободитесь от вещей

- Закройте нос и рот рукавицей, двигаясь в лавине, плавательными движениями рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже.

- Когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать.

- Если представиться возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить с помощью слюны).

- Оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки. Экономьте силы, не давайте себе уснуть.

- Определите верх-низ (дайте слюне вытечь изо рта), после чего выбирайтесь из-под снега, перемещая его под ноги и утаптывая.