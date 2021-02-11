Жителей Талгара расстреляли за ночь: Как шли репрессии 100 лет назад

Ровно 100 лет назад, 11 февраля 1921 года, состоялась расправа над жителями Талгара, в числе которых два священника. Это лишь одна из многочисленных трагических ситуаций, когда людей лишали жизней "за участие в контрреволюционной деятельности" против советской власти. Корреспондент zakon.kz попытался восстановить хронологию событий 100-летней давности.

В Талгаре пройдет малочисленная служба в церкви в память о погибших, в связи с карантинными мерами не будет никаких массовых походов на кладбище. Но память о событиях 100-летней давности жива в сердцах людей.

На старом кладбище города Талгара Алматинской области, 100 лет назад называвшегося станицей Софийской, есть Поклонный крест. Его установили 2 июля 1992 года. Кто лежит там, когда, в каком году и за что расстреляли этих людей, толком рассказать никто не может. Остались только семейные легенды и воспоминания старожилов, а также факты, основанные на данных некоторых исторических документов. События 100-летней давности были засекречены вплоть до 1987 года, и все равно, до сих пор информацию приходится собирать по крупицам.

Светлана Карнаухова, руководитель Генеалогического общества Алматы, провела колоссальную работу по поиску фамилий расстрелянных в 20-е годы людей: сначала нашлось 25 фамилий. Потом в архиве Алматинской области нашелся фонд под названием "Семиреченская областная ЧК. Списки расстрелянных", в котором есть информация по тем событиям. В течение нескольких недель Светлана Степанова, одна из участников общества, ездила в архив, который находится далеко за городом, часами набирала эти списки, и только благодаря ей, мы теперь знаем точные имена казаков, покоящихся в братской могиле в Талгаре.

Помимо ФИО и возраста в делах указаны причины расстрела. Всех людей объединяло "участие в к.р. (контрреволюционной) организации Бойко". Это основной пункт. Второстепенные: "хранение винтовки и патронов", "ложные показания при допросе", "укрывательство к.р. элементов".

В середине 1920 года в Семиречье возникло несколько тайных офицерских организаций, ставивших своей целью свержение Советской власти в крае. Одна из них - подпольная организация войскового старшины С.Е. Бойко, служившего в областном военкомате, вместе с группой офицеров. Офицер-семирек Бойко когда-то командовал сотней во 2-м Семиреченском казачьем полку в Персии, уходил в Китай с атаманом Ионовым в 1918 году, а в Северном Семиречье командовал Приилийским казачьим полком.

Когда была объявлена амнистия, Бойко как хороший специалист направлен на работу в облвоенкомат. Разъезжая по делам службы Бойко смог сколотить крепкую подпольную организацию, численность которой по некоторым оценкам доходила до 660 человек. Отделения организации действовали в станицах Надеждинской, Софийской, Большой Алматинской и Джаланашской, а также в некоторых крестьянских селах. Деятельность организации не осталась незамеченной для ЧК. В группу Бойко был внедрен тайный агент большевиков, и осенью 1920 года, накануне намечавшегося выступления, Бойко и его штаб были арестованы. По станицам прокатилась очередная волна террора, в ходе которого было репрессировано 1800 человек. Кое-какие станичные дружины сумели оказать сопротивление большевикам, но силы были неравны и казакам пришлось уйти в горы, или, соединившись с прорвавшимся из-за кордона отрядом полковника Сидорова, отходить за границу. Зачистка станиц продолжалась до апреля следующего года. Бойко же, и его соратники были увезены в Ташкент и расстреляны в июне 1921 года.

Для устрашения населения была предусмотрена система оповещения населения. Дословная цитата из дела: "Перевести на мусульманский язык и во всех селениях, станицах и аулах прочесть на сходах, а копии вывесить на видном месте".

Из рассказов местных жителей достоверную полную картину тех событий сложить не получилось. По одной версии расстрелы проходили на поляне возле элеватора, потом телегами убитых свозили в овраг. Говорят, что на той поляне до сих пор не растет трава. По второй версии казнь привели в исполнение в самом овраге, который был настолько глубок, что казака на коне с поднятой над головой шашкой не было видно со стороны. Говорят, что трупы обсыпали известью и полили водой, для уничтожения следов. Офицерам на плечах на месте звезд вбивали гвозди.

Канонизированному священнику Ивану Гранитову во время ареста мучители вырвали бороду и перед расстрелом выкололи ему глаза и цепью наперсного креста пилили шею. Во время пыток священник закричал, обращаясь к православным: "Не отрекайтесь от Бога!" Увидев, сколь жестоким мучениям подвергается пастырь, за него вступился диакон Константин Зверев и тут же был изрублен шашками, останки сложили в мешок и бросили в овраг рядом с кладбищем, где проводились расстрелы. Вдову Ивана Гранитова выслали "за пределы Туркестанской республики" с конфискацией имущества. Вскоре прихожане перезахоронили тело Ивана Гранитова, поставили памятный камень, но следов могилы не осталось, священник Никольского храма отец Стефан с добровольцами несколько лет назад вели раскопки, но им не удалось найти мощи. Вместе с православными священниками были расстреляны и захоронены имам и мулла по рассказам старожил, но Светлана Каранухова в списках их имен не нашла.

По спискам жителей станицы Софийской было всего 42 человека, но по рассказам старожилов, в могиле покоятся больше сотни убиенных. Возможно, там захоронены и крестьяне окрестных деревень, которых расстреливали в тоже время и списки также развешивали на столбах. К месту массового захоронения тянулись родные убитых, их арестовывали, но это оказалось бессмысленным, так как людей было очень много. Спустя несколько дней воды оттепели размыли свежую могилу, предстала ужасная картина: тела мужчин без рубах со связанными за спиной руками, с мешками на головах, со следами от пуль беспорядочно лежали друг на друге.

На сайте талгарского храма Параскевы рассказано предание о том, что накануне расстрела ночью, когда в числе осужденных вели священников Иоанна Гранитова и Леонтия Клименко на расстрел, в Никольской церкви колокол сам зазвонил заупокойно.

Имя неизвестного смельчака -звонаря вряд ли мы узнаем, и маловероятно, что он уцелел. Вечная память всем расстрелянным ранее, 18 января 1921 года (по старому стилю, 11 февраля – по новому), жителям Талгара, среди которых – староста Свято-Никольской церкви Беспалов Иосиф Яковлевич. Как правило, семьи казненных или осужденных священников высылались, их имущество реквизировалось, - отмечается на сайте.

Священномученик Иоанн (Иван Михайлович Гранитов) родился в 1875 году. Он был рукоположен во священника; со временем возведен в сан протоиерея и назначен настоятелем Никольской церкви в станице Талгар Верненского уезда Семиреченской области. Священномученик Константин (Иванович Зверев) родился в 1881 году, окончил Верненскую классическую гимназию и Ташкентскую учительскую семинарию. Он был рукоположен во диаконы и служил в Никольском храме в Талгаре.

Во время начавшихся безбожных гонений протоиерей Иоанн был арестован большевиками по обвинению "в контрреволюционных выступлениях против советской власти… и в укрывании запасов хлеба".

При просмотре дела в архиве выяснились некоторые подробности. У многих расстрелянных конфисковывали имущество. Помимо дома, скотины, в виде одной коровы, трех гусей и 12 кур, забирали все. Дословно из дела "лопата железная, чайные чашки, самовар, сковорода, кадки, плуг, чугунки, подушки, сито, ведро, брюки мужские, рубахи женские, платье детское". У вдовы священника Гранитова опись имущества 3 страницы заняла, никаких излишеств не было, помимо стандартных чашек-ложек, "2 рваные скатерти, кофейник поломанный, 8 старых дамских панталон…" Расписка Марии Гранитовой от 26.07.1921 г. в конце описи, что обязуется сохранять описанное имущество, кроме одежды, которые она и дети носят.

Нам предстоит раскрыть еще немало подробностей о событиях 100-летней давности, случившихся на территории Казахстана, и не забывать о людях, пострадавших в те страшные годы.

Альберт Ахметов

Фото предоставил руководитель Отдела по канонизации святых Алматинской епархии Иаков Воронцов.