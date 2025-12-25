В Алматы спустя 11 лет задержали дочь за убийство матери

В Алматы раскрыли убийство 11-летней давности, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) Мухтар Кожаев, подводя итоги работы следователей страны в 2025 году.

"В Алматы в этом году благодаря профессионализму следователя было раскрыто преступление, совершенное 11 лет назад. Речь идет об убийстве пенсионерки. После возобновления расследования, детального анализа доказательств и повторных допросов свидетелей преступление было раскрыто. Правильная тактика и грамотные вопросы дали результат – убийцей оказалась родная дочь погибшей, действовавшая из корыстных побуждений", – рассказал спикер.

Осенью 2025 года в Алматы сына задержали по подозрению в убийстве матери.