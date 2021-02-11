Учитывать особенности инвалидов при строительстве жилья попросил сенатор

Депутат Сената Нариман Турегалиев обратился к главе правительства с просьбой решить проблему с обеспечением жилья инвалидов, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, ни одна из квартир, выданных за последние три года, не соответствовала предъявляемым требованиям.

Квартиры, выдаваемые этой группе населения, должны отвечать необходимым стандартам планировки, принятым еще в 2018 году. Для такого жилья требуется особая ширина дверных проемов, балконов и лоджий, площадь туалетных комнат. Однако с тех пор ситуация так и не изменилась, - отметил Турегалиев.

По словам сенатора, люди рады и такому жилью, потому что ожидание своей очереди может занять десятилетия. При этом количество очередников растет, а количество выдаваемых квартир - уменьшается.

Учитывая, что государство обеспечивает жильем около 800 людей с ограниченными возможностями в год, то для получения жилья человеку, стоящему последним в очереди, придется ждать не менее 80 лет, - добавил сенатор.

Есть вопросы у сенатора и к принципам формирования этой очереди. Сейчас в очередь не ставят людей с третьей группой инвалидности. В связи с этим Нариман Турегалиев предлагает позволить и этой группе населения вставать в очередь на жилье от государства.

Тамила Языкова, Нур-Султан