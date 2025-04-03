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Общество

Сенатор попросил правительство укрепить водную безопасность страны

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 12:50 Фото: pexels
Сенатор Сакен Арубаев 3 апреля 2025 года в депутатском запросе на имя главы правительства подчеркнул необходимость принятия срочных мер для укрепления водной безопасности страны, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам ООН, к 2040 году нехватка водных ресурсов в стране может достигнуть 50%. Изношенность гидротехнических сооружений, потеря 40% воды при подаче в сфере сельского хозяйства, а также нехватка квалифицированных специалистов в водном хозяйстве усугубляют ситуацию.

"70% специалистов, работающих в водной отрасли, не имеют профильного образования, а многие и вовсе трудятся без высшего образования. Ежегодно в этой сфере обучаются 300 человек, но лишь 20% из них находят работу по специальности", – сказал сенатор.

Сенатор заявил, что Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации сталкивается с серьезными проблемами. Устаревшая инфраструктура, нехватка лабораторного оборудования, недостаточное количество студентов и преподавателей ставят под угрозу подготовку специалистов.

"Необходимо увеличить количество госзаказов и грантов, повысить заработную плату специалистов, активизировать академический обмен с зарубежными вузами, а также присвоить университету статус учреждения, способного проводить проектирование и экспертизу водных сооружений", – предложил Арубаев.

В январе 2024 года министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявлял, что Казахстан не входит в число стран с дефицитом воды. Проблемы с водой могут быть только в отдельных регионах страны. 

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Бауыржан Муканов
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