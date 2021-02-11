Переименование площадей и улиц планируют запретить в Казахстане

В Казахстане готовятся к переписи населения - 2021. В рамках этой масштабной кампании предложено на определенный срок ввести мораторий на переименование составных частей населенных пунктов, передает zakon.kz.

Это предложение было озвучено на первом заседании специальной комиссии по проведению Национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году под председательством первого заместителя премьер-министра Алихана Смаилова.

Для качественного проведения переписи комиссией рассмотрен вопрос о целесообразности введении моратория в период с 1 мая по 31 декабря 2021 года по предложениям об образовании, упразднении и преобразовании административно-территориальных единиц и по наименованию, переименованию составных частей населенных пунктов, - сказано в документе.

Алихан Смаилов утвердил это предложение и поручил направить соответствующее письмо в Администрацию Президента.

Согласно закону РК "Об административно-территориальном устройстве РК", составными частями населенных пунктов являются микрорайоны, районы в городе, площади, проспекты, бульвары, улицы, переулки, парки, скверы, мосты и другие части.

Перепись населения в 2021 году пройдет в стандартном виде (обходы) и в онлайн-формате, когда казахстанец на специальном сайте сможет поучаствовать в переписи.