Высшее образование в Казахстане есть у каждого четвертого

Более четверти казахстанцев имеют высшее образование. Таковы данные переписи населения 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 6 ноября, перепись показала, что в 2021 году высшее образование было у 3,7 млн казахстанцев. Еще 4,1 млн жителей страны имели среднее специальное образование, а 4,9 млн человек – среднее.





"По сравнению с переписью 2009 года доля населения, имеющего высшее образование, выросла с 19,8% до 27,6% в 2021 году. Среди регионов наибольшее количество населения, имеющего высшее образование, приходится на Алматинскую область – 404,8 тыс. человек. Если посмотреть по доле населения, имеющего высшее образование, в каждом регионе, лидирует город Астана – 25,5% населения столицы", – рассказали в Бюро национальной статистики.

Доля мужчин и женщин с высшим образованием в Казахстане почти одинакова: мужчин 27,9%, женщин 27,3%. На каждую тысячу казахстанцев приходятся 276 человек с вузовскими дипломами.

Число граждан со средним специальным образованием выросло с 2009 года с 27,6% до 30,8%. По доле населения с техническим и профессиональным образованием лидирует Туркестанская область.

Еще у 120,8 тысячи казахстанцев есть ученые степени. В основном (17,8%) это люди в возрасте 30-34 лет. Большинство имеют степень магистра (96,9 тыс. человек), намного меньше в стране кандидатов наук (16,8 тыс. человек), докторов наук (4,9 тыс. человек) и докторов философии (4,5 тыс. человек).

Ранее в Министерстве науки и высшего образования высказались по поводу торговли поддельными дипломами в соцсетях.