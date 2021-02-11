Токаев: Недоступность информации о госзакупках должна уйти в прошлое

Касым-Жомарт Токаев призвал усовершенствовать методику определения местного содержания, в которой не должно быть двойственности и различных толкований, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал на форуме поддержки отечественных предпринимателей.

По информации Акорды, это позволит выстроить правильную промышленную политику, эффективно настроить инструменты поддержки. Также важно обеспечить максимальную прозрачность всех стадий закупочного процесса.

Недоступность информации о планах и условиях закупок, принятие кулуарных решений – все это должно уйти в прошлое. Я констатирую, что позитивные тенденции в этом важном вопросе начались. Цифровизация данной сферы позволит быстрее выявлять и отсеивать "нелогичные" решения, не допускать завышения цен, закупать более качественные товары и услуги. Требуется разработать прозрачный механизм разрешения споров, возникающих в случае несогласия участников тендеров с решениями конкурсных комиссий. Эти и другие аспекты должны быть закреплены в Законе "О закупках квазигосударственного сектора". Законопроект внесен в Парламент. Прошу депутатов внимательно его рассмотреть и принять в рамках текущей сессии, – отметил Президент.

Также глава государства подчеркнул, что Казахстан твердо следует курсу на разгосударствление экономики. Это еще одна возможность для отечественных предпринимателей и инвесторов.