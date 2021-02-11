Известный эндокринолог: Вакцинироваться или нет - ответ очевиден

"Не должен стоять вопрос – вакцинироваться или нет. Ответ очевиден. Нет противопоказаний - будьте добры, примите вакцину", - заявил в интервью zakon.kz кандидат медицинских наук, главный внештатный эндокринолог г. Алматы Жанай Аканов.

- Итак, с 1 февраля в Казахстане запущена программа вакцинации от коронавируса. Как известно, в нашей стране немало больных с сахарным диабетом. Жанай Аканович, таким пациентам можно вакцинироваться?

- Если точно, на сегодняшний день в нашей стране около 400 тысяч пациентов с сахарным диабетом.

Что касается вакцинации, пациенты с сахарным диабетом вообще относятся пока к terra incognita: вакцинация в мире началась относительно недавно, поэтому точных данных пока мало. Одно можно сказать с некоторой определенностью: пациенты с сахарным диабетом 1 типа имеют аутоиммунный компонент в патогенезе, поэтому нам еще предстоит определить риски этой группы в вакцинации.

Относительно пациентов с СД 2 типа, то, по моему личному мнению, они должны быть вакцинированы с учетом общих противопоказаний для вакцинации всей популяции. Другой вопрос, что среди этого контингента процент противопоказаний может быть выше.

- Вообще, что такое сахарный диабет, чем он страшен? Это наследственное заболевание или приобретенное, можно ли его предотвратить?

- Сахарный диабет имеет четыре основных пути развития.

Аутоиммунный – повреждение клеток, вырабатывающих инсулин. Повреждение может произойти различными факторами, в том числе вирусами. В итоге развивается классический дефицит инсулина, что приводит к повышению сахара, говоря медицинским языком - гипергликемии и, соответственно, к сахарному диабету.

Инсулинорезистентный – механизм развития, когда инсулина вырабатывается достаточно или даже больше, чем следует, однако клетки не воспринимают его, соответственно, глюкоза не попадает в клетки, а остается в периферической крови. Это как голод посреди изобилия, когда клетки не получают энергию, идущую мимо.

Диабет беременных (гестационный) – повышение сахара, возникающее во время беременности. После родов углеводный обмен, чаще всего, восстанавливается.

Вторичный диабет – он возникает вследствие других причин. Например, эндокринные заболевания, прием некоторых лекарств, повреждение регуляторных функций и так далее.

Сахарный диабет имеет наследственный фактор, определенно влияющий на развитие сахарного диабета в популяции.

СД 1 типа развивается преимущественно у детей и подростков, развивается внезапно. Основными осложнениями являются комы и микрососудистые осложнения (сосуды глаз, почек), приводящие к ранней инвалидизации и смертности.

СД 2 типа развивается у лиц среднего возраста, уже имеющих букет различных хронических заболеваний. Развивается постепенно. Наиболее типичными осложнениями являются макрососудистые осложнения – инфаркты, инсульты, повреждения сосудов ног.

Гестационный диабет и вторичные формы СД развиваются реже и, чаще всего, имеют характеристики СД 2 типа.

Профилактика сахарного диабета является приоритетной задачей здравоохранения всего мира. Для реализации этих мер основным компонентом является национальная программа борьбы с сахарным диабетом, предусматривающая не только медицинские, но и политические, социальные и экономические аспекты. В Казахстане, в отличие от соседних стран, такой программы нет.

- Как-то вы сказали, что скоро в Казахстане будет миллион диабетчиков. На чем основаны ваши выводы?

- В нашей стране ежегодно появляется 16-20 тысяч новых больных с сахарным диабетом. Пакеты Фонда социального медицинского страхования подразумевают динамическое наблюдение этих пациентов, оказание надлежащей амбулаторной и стационарной помощи. Исходя из этого, граждане Казахстана, не зарегистрированные в системе и не имеющие страховки, несут все расходы самостоятельно. А это далеко не дешево.

Понимая это, многие граждане начали активно пользоваться системой и, соответственно, количество зарегистрированных больных будет расти.

Другой момент, сколько наших сограждан даже не знают о своем диабете? По данным ВОЗ, почти столько же, сколько зарегистрированных, то есть еще около 350 тысяч. Итого уже сейчас можно условно говорить, что у нас около 700 тысячах граждан, имеющих нарушение углеводного обмена. До 2030 года их будет миллион.

В настоящий момент мы проводим широкое исследование касательно бремени сахарного диабета в Казахстане и один из блоков исследования – предиабет. В этом исследовании мы предлагаем введение термина "диабетическая настороженность" по принципу "туберкулезная настороженность", "онкологическая настороженность".

Как вы помните, первая проблема была острейшей для 90-х прошлого века, вторая с 2000-х. В результате именно эти две службы сейчас развиваются очень динамично и эффективно. Не считая, разумеется, кардиологической службы, которая всегда была в Казахстане на достаточно высоком уровне. Мы исходили из того, что, придав проблеме предиабета тот же масштаб, мы сможем эффективно бороться с диабетом.

- Как коронавирус может повлиять на течение сахарного диабета, если человек страдает этой болезнью? Могут ли быть осложнения?

- Еще в апреле прошлого года появились первые сообщения о том, что у пациентов с КВИ развивался сахарный диабет, предпосылок к которому до заболевания вирусом не было. Проведенные исследования доказали возможность вирусного повреждения клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. В принципе, это характерно для вирусов – тот же вирус гриппа или вирус Эпштейна-Барр способны спровоцировать развитие сахарного диабета 1 типа.

Для пациентов уже имеющих сахарный диабет, коронавирус может протекать как бессимптомно так и с более тяжелым течением. Вообще, для меня этот вирус является очень загадочным и крайне интересным. Многие механизмы, характерные для него, уникальные и требуют глубоких исследований.

Что касается сочетания сахарного диабета и коронавирусной инфекции, то наиболее опасным тандемом является специфические повреждения сосудистых стенок при диабете и нарушение свертывающей системы крови при коронавирусе. Итогом может стать повышенное тромбообразование в сосудах жизненно важных органов, что, в свою очередь, повышает риск летальных исходов.

Вообще, следует отметить, что коронавирус бьет именно по слабым местам организма. Именно это, по моему личному мнению, объясняет разнообразие клинических симптомов. Например, были небольшие проблемы со слухом, перенесли КВИ - слух начал прогрессивно снижаться, причина – нейросенсорная тугоухость, вызванная именно вирусом.

- Может ли Covid-19 спровоцировать сахарный диабет?

- Новые случаи сахарного диабета в период пандемии все еще требуют исследования. Одной из причин является более благоприятное, на мой взгляд, течение этого диабета.

В моем окружении есть коллеги, заболевшие сахарным диабетом во время КВИ прошлым летом. Если сначала я назначал инсулин в больших дозах, то сейчас они получают таблетированные препараты в терапевтических дозах, а некоторые используют только диетотерапию. Все это еще раз подтверждает высокий научный интерес к этому вирусу.

- В обществе есть мнение, что лучше переболеть коронавирусом, чем вакцинироваться. Что бы вы ответили таким людям?

- Вопрос переболеть вирусом или вакцинироваться вообще относится к наиболее бессмысленным, на мой взгляд. Как люди, жившие в эпоху натуральной оспы и помнящие победу над этим смертельным вирусом (смертность от Variola major – 25%, коронавируса – 2,4%), могут сомневаться в эффективности вакцинации?

Напомню, вирус натуральной оспы убивал до 1,5 миллионов человек только в Европе. Планетарная вакцинация привела к тому, что последний случай был зарегистрирован в 1977 году, да и то внутрилабораторно. Наверное, все стремительно поглупели…

Вот другой вопрос, какой именно вакциной воспользоваться. Отвечу, радуйтесь, что у вас есть выбор. Не должен стоять вопрос – вакцинироваться или нет. Ответ очевиден. Нет противопоказаний – будьте добры, примите вакцину.

- Могут ли диабетчики как-то образом обезопасить себя от коронавируса? Что вы можете сказать, кроме общих рекомендаций?

- Больные сахарным диабетом не имеют каких-то особых мер профилактики. Вообще против КВИ нет мер специфической профилактики, кроме вакцины. Нет специфического препарата. Нет панацеи. Поэтому и советы пациентам с СД будут мало отличаться от общих (маски, санитайзеры, дистанция), за исключением разве что пожеланий тщательного контроля уровня сахара.

- Жанай Аканович, у нас сахарный диабет входит в скрининговые программы?

- Входит, но другой вопрос, что многие сограждане игнорируют скрининг, а зря...

Торгын Нурсеитова