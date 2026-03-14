Көрісу на Кок-Тобе: алматинцев поздравили роботы и звуковые дроны

Казахстанцы отмечают Көрісу күні. Сегодня стартовала декада Наурызнама. В Алматы празднование проходит прямо сейчас на одной из самых высоких локаций города. Жителей удивляют танцы роботов в национальных костюмах и выступления известных артистов, сообщает Zakon.kz.

В этом году Көрісу күні в Алматы проводят на одной из самых живописных локаций – на Кок-Тобе. Здесь собрались тысячи нарядных жителей и гостей города. Песни, танцы, объятия с незнакомцами – так отмечают первый день декады Наурызнама.

Галима Амантаева приехала из Тараза на выходные к родственникам и вместе с ними пришла полюбоваться видом на мегаполис с Кок-Тобе. Девушка неожиданно оказалась в эпицентре народного гуляния. Галима уверена: сегодняшнее мероприятие запомнит надолго.

"Я в восторге! Здесь такое классное шоу: заводные песни, задорные танцы, все артисты очень ярко и красиво одеты. Многие горожане пришли в национальных костюмах. Чувствуется наш колорит. Атмосфера потрясающая, настроение сразу поднялось. Мы поднялись сюда от проспекта Достык на канатке, с высоты посмотрели Алматы, общее впечатление одним словом – вау!" – поделилась эмоциями Галима.

Празднование на Кок-Тобе началось в полдень. На сцене выступают звезды казахстанской эстрады: Мадина Садвакасова, Айгуль Косанова, группы "Тұмар", Made in KZ, КешYou, "Алатау серілері", также артисты Театра традиционного искусства "Алатау" и государственного ансамбля танца "Салтанат".

Артисты приветствовали зрителей и обнимались с ними, тем самым подчеркивали значение этого дня.

Ежегодно 14 марта казахстанцы празднуют Көрісу күні (День приветствия). Иначе его называют Амал мерекесі. Он символизирует начало весны, обновление природы и социальных связей. Посторонние люди знакомятся, знакомые прощают обиды и желают друг другу здоровья.



В Алматы главной особенностью празднования в этом году стало применение современных технологий. Жителей удивляют и на земле, и в небе: для пришедших на мероприятие подготовили необычное поздравление аудиодронами.

А на площадке вместе с артистами танцевали роботы в национальных костюмах. За ними, не отрывая глаз, наблюдали маленькие дети. Посмотреть танцы киборгов интересно и взрослым.

"Я давно хотела увидеть робота вживую. В соцсетях видела много раз, а в жизни не доводилось. Сегодня пришла на этот праздник, и тут моя маленькая мечта сбылась. Робота в национальном костюме я сняла на видео, отправлю иногородним подружкам", – рассказала пенсионерка Надежда.

В честь праздника добраться от Дворца Республики до Кок-Тобе и назад сегодня с 10 до 15 часов можно было бесплатно. Правда, желающим приходилось долго ждать. С раннего утра к подъемникам выстраивались толпы. Те, кто поздно встал в очередь, готовили деньги за проезд.

"Вообще, конечно, круто, что сегодня канатку сделали бесплатной, пусть даже на полдня. Но вот я поздно заняла очередь, похоже, простою тут два часа и поеду уже платно, потому что бесплатное время закончится. Ну ладно, все равно воспользуюсь канаткой, что, я зря столько стою, что ли", – сказала алматинка Малика.

В этот праздник молодые должны приветствовать старших и могут попросить у них бата (благословение).

Мероприятие "Көктөбедегі көрісу" показало пример нового формата празднования Наурыза. Гостей праздника угощают чаем.