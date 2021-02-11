Появились кадры задержания акима в Алматинской области

Антикоррупционная служба по Алматинской области поделилась кадрами задержания акима Талгарского района, передает zakon.kz.

24 января по результатам совместной работы Антикоррупционной службы по Алматинской области с прокуратурой Алматинской области и ДКНБ РК Алматинской области было начато досудебное расследование в отношении акима Талгарского района и других должностных лиц акимата Талгарского района по фактам получения неоднократно взяток в значительном размере группой лиц по предварительному сговору, то есть по пункту 2 и 4 части 3 статьи 366 УК РК. пресс-служба Антикоррупционной службы по Алматинской области

26 января судом Илийского района в отношении акима Талгарского района санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком до 2 месяцев.

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование, в связи с чем другие сведения в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежат разглашению.

3 февраля в Антикоррупционной службе подтвердили информацию о задержании акима, распространяемую в соцсетях.

9 февраля в прокуратуре Алматинской области сообщили, что досудебное расследование в отношении акима Серикжана Ерекешева и должностных лиц акимата Департаментом Антикоррупционной службы по Алматинской области было начато 24 января.

Серикжан Ерекешев стал акимом Талгарского района в августе прошлого года после смерти предыдущего руководителя.

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