Как Антикор ловил чиновников Управления образования Алматинской области

Антикоррупционная служба опубликовала видео задержания подозреваемых в даче и получении взятки руководителя Управления образования Алматинской области Майгуль Омаровой, главного специалиста Управления и руководителя коммунального государственного учреждения "Алматинский областной научно-практический центр информационных технологии в сфере образования", передает zakon.kz.

1 февраля по результатам совместной работы Антикоррупционной службы с прокуратурой и ДКНБ Алматинской области было начато досудебное расследование в отношении подозреваемых.

4 февраля специализированным следственным судом города Талдыкорган в отношении руководителя Управления и руководителя комунального государственного учреждения санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком до 2 месяцев, в отношении главного специалиста Управления применен "домашний арест".

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование, в связи с чем другие сведения в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежат разглашению.