Арестована глава управления образования Алматинской области

Руководитель Управления образования Алматинской области Майгуль Омарова арестована на время досудебного расследования, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в областной прокуратуре в ответ на официальный запрос. Также под стражу взят директор регионального НПЦ информационных технологий в сфере образования Арапби Менлыбаев.

В прокуратуре сообщили, что 1 февраля 2021 года Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) по Алматинской области начаты досудебные расследования в отношении должностных лиц ГУ "Управления образования Алматинской области" и других по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 366 ч.4 (получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и 367 ч.4 (дача взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК РК.

4 февраля 2021 года Специализированным следственным судом Талдыкоргана в отношении подозреваемых Омаровой М.Т. и Менлыбаева А.А. санкционирована мера пресечения в виде "содержания по стражей" сроком до двух месяцев, в отношении подозреваемой Абдолдановой Б.С. применен домашний арест. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК не подлежат разглашению, - сказано в ответе за подписью первого заместителя прокурора области Р. Амирова.

Ранее в СМИ вышла информация о том, что глава упробразования Омарова задержана за взятку 37 650 000 тенге от представителя ИП.