ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году

Глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,8 млн баррелей в сутки - до 96,1 млн баррелей в сутки. Это на 100 тыс. баррелей в сутки ниже предыдущей оценки, передает zakon.kz.

Об этом говорится в февральском отчете ОПЕК, поступившем в ТАСС.

Понижение прогноза в основном связано с ухудшившимися ожиданиями в развитых странах.

Продление ограничительных мер и введение новых локдаунов в ряде стран стало поводом для пересмотра оценки по спросу в первом полугодии 2021 года, - сообщают аналитики.

В то же время отмечается, что политика денежных стимулов должна привести к оживлению спроса во втором полугодии.

В 2020 году пандемия обрушила спрос на нефть на 9,7 млн баррелей в сутки - до 90,3 млн баррелей в сутки.

В ОПЕК считают, что предложение нефти от стран "не ОПЕК" в 2021 году увеличится на 700 тыс. баррелей в сутки - до 63,3 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз понижен на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой.

Прежде всего, понижены оценки поставок из США и стран Азии, в то время как прогноз по Канаде повышен. Так, поставки нефти и конденсата из США в 2021 году вырастут на 200 тыс. баррелей в сутки - до 17,8 млн баррелей в сутки. Значительнее всего добыча нефти вырастет в этом году в Канаде, Бразилии, США, Норвегии и Эквадоре.

Ранее свой прогноз по росту спроса понизило Международное энергетическое агентство, объяснив это решение слабыми ожиданиями от первого квартала, в течение которого, по данным агентства, спрос упадет еще на 1 млн баррелей в сутки к уровню и без того "плохого" четвертого квартала 2020 года. По прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,4 млн баррелей в сутки (в предыдущем прогнозе - на 5,6 млн баррелей) - до 96,4 млн баррелей в сутки.

Согласно отчету, страны ОПЕК в январе 2021 года нарастили добычу нефти на 181 тыс. баррелей в сутки - до 25,5 млн баррелей в сутки. Это произошло в основном за счет Саудовской Аравии, Венесуэлы и Ирана. Однако в январе соглашение ОПЕК выполнено на 108%.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В январе добыча участников сделки составила только 21,76 млн баррелей в сутки против положенной по условиям 22,1 млн баррелей в сутки. Всего в январе "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 4,9 млн баррелей в сутки к базовому уровню в соглашении вместо положенных 4,56 млн баррелей в сутки. Таким образом, условия сделки были выполнены на 108%.

Так, Саудовская Аравия в январе нарастила добычу нефти на 89 тыс. баррелей в сутки (до 9,05 млн баррелей в сутки), Венесуэла - на 72 тыс. баррелей в сутки (до 487 тыс. баррелей в сутки), Иран - на 62 тыс. баррелей в сутки (до 2,08 млн баррелей в сутки). Снижали добычу в январе Ливия, Ирак, Нигерия и другие страны.

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре 2020 года сокращались пятый месяц подряд, однако превышали среднее значение за пять лет на 143 млн баррелей.

Согласно материалам отчета ОПЕК, запасы нефти в развитых странах в декабре прошлого года снизились на 39,3 млн баррелей - до 3,068 млрд баррелей, что на 179 млн баррелей выше, чем годом ранее. При этом запасы нефтяного сырья за отчетный период уменьшились на 24,2 млн баррелей, а нефтепродуктов - на 15,1 млн баррелей.

Отмечается, что в нынешних объемах запасы нефти покрывали потребность стран ОЭСР на 70,8 дня, что на 7,2 дня больше аналогичного показателя предыдущего года, и на 8,6 дня больше среднего показателя за пять лет.