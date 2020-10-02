Как смотреть русскоязычный ТВ-контент за рубежом 

За рубежом несложно найти русскоязычный ТВ-контент. Если вы находитесь в традиционных для отдыха россиян странах, то в гостинице там наверняка подключено несколько российских телеканалов. Но выбор контента в этом случае ограничен. Скорее всего, это будут RT, международные версии Первого канала, "России 1". Да и телевизор не возьмешь с собой в карман.

Смотреть YouTube — тоже не панацея: телеканалы выкладывают туда не весь свой контент, а платных тематических каналов на видеоплатформе и вовсе нет. В странах СНГ работают онлайн-кинотеатры, к примеру ivi, Megogo и Tvzavr. Однако нужных вам телеканалов у них может не оказаться, ведь такие видеосервисы сильны прежде всего библиотекой сериалов и фильмов. Выходом может быть использование сервиса "НТВ-Плюс ТВ" с подключенным пакетом "Международный" — он содержит несколько десятков телеканалов и ориентирован на тех, кто постоянно проживает за рубежом либо уезжает на отдых за границу и не хочет расставаться с любимым контентом.

ОСОБЕННОСТИ

Пакет могут подключить пользователи приложения "НТВ-Плюс ТВ", у которых есть смартфон или планшет на базе Android и iOS. Когда вы находитесь за рубежом, то видеосервис "НТВ-Плюс ТВ" сам узнает о вашем местоположении, исходя из IP-адреса, и при заходе в приложение появится соответствующее оповещение.



Запускаем приложение и идем в раздел "Подписки". Вы увидите, что "Международный" — единственный пакет, на который вы вправе подписаться, находясь за пределами России. Пробный период, в течение которого вы можете бесплатно смотреть телеканалы, входящие в пакет, составляет 7 дней. По истечении этого срока подписку необходимо оплатить.

В пакете "Международный" есть телеканалы разных тематик. Они заинтересуют тех, кто смотрит информационный, познавательный и развлекательный контент, кино и сериалы, детские и анимационные каналы, программы, посвященные обустройству дома, а также увлечениям, к примеру рыбалке. Всего в пакете 33 канала, некоторые в формате высокой четкости.

Чтобы смотреть телеканалы, нужно открыть раздел "ТВ". Каналы располагаются в виде вертикального списка. Внешний вид интерфейса можно настроить под свои предпочтения: или сразу видеть список каналов и транслируемую передачу на каждом из них, или более подробный вариант, где показана текущая трансляция и по две передачи до и после нее. Здесь же можно ознакомиться с программой конкретного телеканала и узнать расписание на неделю вперед.

Если вы пользовались мобильным приложением "НТВ-Плюс ТВ", то знаете, что в нем есть функция управления эфиром, благодаря которой ТВ-программу можно отмотать к началу либо в любое место, которое вы хотите, — достаточно выбрать время на таймлайне. Максимальная глубина для перемотки назад — 4 часа. И что удобно, есть более тонкая перемотка вперед и назад, с шагом в несколько секунд.



Функция catch up позволяет смотреть программы после их выхода в эфир. Там, где доступно по правам, глубина архива составляет 24 часа.

Качество потока настраивается прямо в плеере. Вы можете выбрать его вручную или установить автоматически. В автоматическом режиме качество картинки само адаптируется под скорость интернета.



Для экономии трафика можно сделать так, чтобы HD-видео воспроизводилось только по Wi-Fi — достаточно зайти в раздел "Настройки" и передвинуть нужный ползунок. Есть также функция фонового воспроизведения — в этом случае трансляция не прерывается, если переключиться на другое приложение.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Мы пользовались пакетом "Международный" во время отдыха в Грузии. Регулярно запускали "НТВ-Плюс ТВ" в гостинице через Wi-Fi и когда путешествовали по стране, используя 4G-подключение одного из местных операторов.

Приложение было установлено на смартфон китайского производителя с ОС Android 9.0 (Pie) и 3 Гб оперативной памяти. Приложение загружалось быстро. Картинка легко адаптировалась под экран смартфона, имеющего соотношение сторон 18:9. Соединение было стабильным и в 4G, и по Wi-Fi. Приложение у нас ни разу не зависло и не вылетело.

В пакете "Международный" не хватает разве что спортивного контента. По всей видимости, спортивные телеканалы доступны в сервисе "НТВ-Плюс ТВ" только в пределах России, и для вещания их на страны СНГ отсутствуют права.

ВЫВОДЫ

Потреблять русскоязычный ТВ-контент через приложение "НТВ-Плюс ТВ" с пакетом "Международный" удобно. Находясь за рубежом, вы словно оказываетесь в родной культурной среде, смотрите привычные передачи, сериалы и фильмы. Цена пакета 259 рублей, или $3,99 в месяц. Операторы платного ТВ, имеющие свои видеосервисы, обычно предлагают подписку на пакеты телеканалов зрителям в России, а потому в странах СНГ их контент оказывается недоступен из-за так называемого геотаргетинга. Именно поэтому пакет "Международный" в приложении "НТВ-Плюс ТВ" — редкое предложение.