Около 15 тыс. казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды

Очередное громкое дело с финансовыми пирамидами расследуют в Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщает Almaty.tv, 11 февраля десятки вкладчиков пришли штурмовать офис компании L-Capital. Люди говорят, что перечислили на счета фирмы миллионы, но ни своих денег, ни обещанных процентов так и не получили.

По предварительным данным, от действий мошенников пострадали почти 15 тыс. человек.

Всех этих людей обманули по одной схеме, предложив вложиться в ценные бумаги. Те, кто сегодня пришел штурмовать офис компании, инвестировали сюда больше миллиона своих сбережений. К примеру, супруги Рысбек и Индира продали свою "двушку" в надежде быстро разбогатеть. Теперь ни квартиры, ни денег, - говорится в сюжете.

По факту оказалось, что мы остались ни с чем. В настоящее время мы живем в съемной квартире с большим количеством людей. Обращаясь неоднократно в эту компанию L-Capital, не можем никак получить. вкладчик L-Capital Рысбек Тайжанов

Вкладчица компании Индира Батырбекова обратилась к правительству.

Мы просим Правительство, чтобы вовремя обратили внимание. Потому что руководство еще находится здесь. Не будем ждать, пока руководство свернет свои делишки, все продаст, что у них есть и укатит куда-нибудь, - заявила она.

Отмечается, что суть в том, что клиент отдает свои деньги и ждет, когда их вернут с процентами. И первое время люди действительно получали дивиденды и количество вкладчиков росло с каждым днем. Среди пострадавших и Алия Алимбаева, они с супругом вложили в компанию больше 2 миллионов тенге, затем захотели вернуть их. Ребенку молодоженов срочно потребовалась операция. Но в компании лишь развели руками.

Мы говорили, что ребенок наш находится в критическом состоянии, мы нуждаемся в наших деньгах. В кредите нам отказывали. В тот момент началась уже пандемия и еще наша деятельность попала под ограничение и мы остались без работы и средств к существованию, - рассказала вкладчица Алия Алимбаева.

В офисе компании работали следователи. Съемочную группу, как и самих вкладчиков, не впустили в здание. Однако в Департаменте полиции Алматы сообщили, что уже возбуждено дело.

В настоящее время по коллективным заявлениям вкладчиков Следственным управлением ДП Алматы проводится досудебное расследование. Создана межведомственная следственно-оперативная группа. В офисах компании проводятся санкционированные обыски. В ходе комплекса следственных действий, проводимых при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности, будут установлены обстоятельства, а также принято процессуальное решение, - заверила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

К слову, у пострадавших есть свой чат, в котором сидят люди почти со всех городов Казахстана - всего около 15 тыс. человек. Пока заявление в полицию подали порядка 300 алматинцев.