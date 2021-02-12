Казах или узбек: Казахстанский файтер поставил точку в вопросе о своей национальности

Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов в интервью Youtube-каналу Forbes Kazakhstan рассказал о своей национальности, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Все говорят про твою нацию — казах ты, или не казах... Вечно в комментариях спорят: "нет, он узбек, таджик, кто-то еще"... Тебя самого это бесит?" - задал вопрос ведущий канала.

Когда я был молодой, меня это раздражало, но потом я понял, что это бесполезный спор. Самое главное, что ты сердцем знаешь своих родителей, свою историю. Моя национальность — казах. Папа — казах у меня, мама — конрадка. Я — казах. Да, я родился в Узбекистане, и имя у меня такое — у казахов мало таких, арабское... Я рад, что родился в Узбекистане, учился там — я люблю свою родину.

Он также отметил, что гордится тем, что родился в Узбекистане, и является по национальности казахом. Боец также подчеркнул, что несмотря на то, что этот вопрос люди всегда будут поднимать, он нормально к этому относится.

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