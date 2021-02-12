"21 век": В Алматы певец снял утонувший в грязи внедорожник

В Наурызбайском районе Алматы проблема с дорогами. Пользователи выкладывают в Сети видео и фото с застрявшими в грязи машинами , передает zakon.kz.

Одно из видео сделано с участием певца Адила Сламхана. Его Lexus утонул в грязи.

Поднимаю ногу и уже разулся... ... Вот так застряла машина, вызвали трактор, собираемся вытянуть... ...21-вый век. Здесь делали дорогу 31-го декабря. Кто же делает дорогу зимой, в морозы?! Вот, звезда эстрады Адил Сламхан застрял перед своим домом. Еще говорят, мы вошли в тридцатку развитых стран, я не знаю, как мы умудрились туда войти? Вон там еще один автомобиль стоит застрявший, - говорит Сламхан.

На просторах Интернета можно встретить и другие публикации о сложностях на дорогах Наурызбайского района Алматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

В акимате района прокомментировали ситуацию.

Под председательством первого заместителя акима Алматы Е.Т. Кожагапанова, с участием акима района, руководителей управлений энергетики, автомобильных дорог, Алматы Су и подрядной организацией ТОО "Монолит Дизайн", ТОО "АГС -Пласт" проведено выездное совещание по вопросам имеющихся проблем с дорогами после проложенных коммуникаций в мкр. Тастыбулак и Акжар. Принято решение, что совместными усилиями будут приняты меры по организации работ по подсыпке улиц, вывозу грязи и грейдированию дорожного полотна, будет увеличено количество спецтехники и дорожных рабочих. Уважаемые жители района, приносим извинения за временные неудобства, просим с пониманием отнестись к имеющейся ситуации! Приоритетная задача - это решение проблем с дефицитом воды и улучшению ее качества, - сказано в сообщении.