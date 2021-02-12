На мусорной свалке на "барахолке" погиб мужчина

Тело мужчины извлекли из под завала спасатели Службы "109", передает zakon.kz.

В пресс-службе Службы спасения Алматы сообщили, что 11 февраля в 14:50 на пульт оперативного дежурного поступил звонок с просьбой о помощи.

Звонивший сообщил, что во время выполнения земляных работ на мусорной свалке за рынком "Кенжехан", расположенном в Алатауском районе, завалило мужчину, требуется помощь. На место происшествия незамедлительно выехала группа спасателей - 12 человек и два кинологического расчета. Прибыв на место, спасатели приступили к проведению поисково-спасательных работ, - сообщили в Службе спасения.

Во время спасательных работ было обнаружено тело мужчины. Его извлекли из-под завала.