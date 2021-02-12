Обыски прошли в офисе инвест-компании "L-Капитал" в Алматы

В Алматы в офисе компании "L-Капитал" прошли полицейские обыски, передает zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте МВД РК, ДП Алматы проводит расследование по коллективным заявлениям вкладчиков компании "L-Капитал".

В офисах компании проводятся санкционированные обыски.

Предстоит комплекс следственных действий, при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности. Будут установлены все обстоятельства и принято процессуальное решение.

Гражданам, пострадавшим от действий руководства компании "L-Капитал", необходимо обратиться с заявлением в СУ ДП Алматы или позвонить по телефонам: 8-701-624-28-24; 8-702-626-7797, – обратились к гражданам полицейские.

"L-Сapital" является эмитентом, выпуская простые и привилегированные акции. Основные виды деятельности - консультационная, инвестиционная, а также посредническая в сфере привлечения прямых инвестиций (информация взята с сайта компании).