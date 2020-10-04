Что такое кабельное ТВ нового поколения

С началом нового миллениума в наш дом пришло кабельное телевидение. Это было грандиозное событие для каждого, ведь теперь можно было смотреть так много каналов на любой вкус, что просто разбегались глаза.

Во времена нашего детства таким раздольем могли похвастаться только очень обеспеченные люди, которые могли себе позволить поставить тарелку НТВ+ и купить цифровой ресивер. На крышах и стенах домов очень редко можно было увидеть такие тарелки. Да и было время, когда некоторые каналы эфирного телевидения вещали только несколько часов в сутки, а в остальное время на экране лампового телевизора красовалась полосатая разноцветная картинка, знаменующая перерыв или «технические работы».

Кабельное телевидение полностью перевернуло наше представление о телевидении в целом, оказалось, что можно пользоваться всеми благами цивилизации, которые были в виде изобилия кабельных каналов за совсем небольшие деньги. И не было необходимости купить кабельный ресивер. Из года в год повышается количество и качество транслируемых каналов, теперь операторы кабельного телевидения активно занимаются переходом с аналогового на цифровое телевидение. Этот переход прошел бы гораздо быстрее, если бы не одно «но». Как всем известно, одно «но» всегда присутствует в каждом серьёзном мероприятии, а переход на цифровое телевидение, поверьте, очень и серьёзное и важное мероприятие. Трудности в переходе на «цифру» для оператора кабельного телевидения не ограничиваются одним каким-то нюансом или одним оборудованием, таких нюансов, конечно же, гораздо больше.

Но нас с Вами, простых абонентов кабельного телевидения, не должны волновать проблемы операторов кабельного телевидения, у нас есть своя - это необходимость в устройстве для приема кабельных каналов и просмотра своих любимых телепередач в цифровом качестве. Таким устройством может быть приемник (ресивер) кабельного телевидения, а так же современный телевизор с поддержкой приема кабельных каналов стандарта DVB-C. У кабельного ресивера есть и другие названия, например, ресивер цифрового телевидения, кабельный приемник, кабельный ресивер, ресивер DVB-С. Для человека, проживающего в англоговорящей стране, привычнее это устройство называть STB (set-top-box).

Что же это за штука такая, цифровой ресивер или кабельный приемник? А штука эта очень важная и без неё посмотреть цифровое телевидение у нас с Вами не выйдет, есть только одна альтернатива - телевизор со встроенным тюнером стандарта DVB-C, однако в таком случае вместо кабельного ресивера будет использоваться более современное и компактное устройство - CAM модуль. Но не у всех сейчас дома стоят новые телевизоры для использования альтернативы, а вот кабельный ресивер может использовать каждый, не зависимо от того, какой у вас телевизор. И купить ресивер сейчас не составляет никакого труда! Расскажу немного о самом ресивере цифрового телевидения стандарта DVB-C. Он представляет собой небольшую коробочку, которая по размеру может быть как больше, так и меньше современных DVD-плееров. STB служит для приема сигнала цифрового телевидения с последующим декодированием его и преобразованием в привычный для старых телевизоров аналоговый сигнал, который потом посредством разъема RCA (в народе такой разъем называется «тюльпан») передается на экран Вашего телевизора. Если у Вас современный телевизор, то преобразования в аналоговый сигнал не происходит, а цифровой сигнал после декодирования (расшифровки) напрямую поступает в телевизор через кабель HDMI.

В настоящее время у нас есть очень хорошая новость для рынка абонентских приставок кабельного телевидения. Наша компания закончила разработку собственных моделей ресиверов для приема каналов стандарта DVB-C. Были разработаны два вида приставок, стандартного разрешения SD (Standart Definition) и высокой четкости HD (High Definition).Отличительной чертой аналогов, представленных сейчас на рынке, будет являться то, что ресивер стандартного разрешения будет иметь поддержку формата MPEG-4, что в данный момент у операторов кабельного телевидения является острой необходимостью. В настоящее время все операторы КТВ Республики Казахстан вынуждены ретранслировать обязательный пакет казахстанских телеканалов, которые вещаются в формате MPEG-4. До настоящего времени, что бы абоненту принять такой пакет в формате MPEG-4, приходилось ставить более дорогие ресиверы – HD ресиверы, цена которых находится в пределах от 11000 до 15000 тенге, сейчас появилась возможность принять этот пакет моделями ресиверов по цене в два раза ниже представленной, а именно, Вы можете купить ресивер в Казахстане для кабельного телевидения по цене, не превышающей по цене 6000 тенге.