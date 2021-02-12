Россия допустила разрыв отношений с Евросоюзом

Глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность полного разрыва отношений с Евросоюзом, сообщает zakon.kz.

Об этом Лавров рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Фрагмент был опубликован в Telegram-канале эксперта.

Лавров отметил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом.

Мы исходим из того, что готовы. Если еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе, в самых чувствительных сферах, - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но нужно быть готовым к этому.

Хочешь мира — готовься к войне, — заключил Лавров.

Как отмечает издание "Известия", глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неделей ранее заявил, что может инициировать новые санкции против России.

Он пообещал рассмотреть этот вопрос на заседании Совета глав МИД стран Евросоюза 22 февраля, а затем в марте — на саммите.

Дипломат считает, что Россия не соответствует ожиданиям объединения. Кроме того, Боррель также выразил "глубокое разочарование и растущее недоверие" в двусторонних отношениях.