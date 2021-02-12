Алматинец позвонил с гор спасателям - его ищут в сложнейших погодных условиях

В горах Алматы ищут пропавшего мужчину, передает zakon.kz.

11 февраля в 15.20 часов на линию "112" поступило сообщение от мужчины, 1981 г.р., о том, что он поднялся на вершину Шымбулачка, потерял ориентир и самостоятельно спуститься не может, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

К месту были направлены пять поисково-спасательных отрядов Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, Службы спасения Алматы, в том числе два кинологических расчета, а также спасатели ГЛК "Шымбулак". Задействован промышленный беспилотный летательный аппарат. В готовности находится воздушный борт КА-32 Казавиаспас. Из-за тумана его вылет пока невозможен.

С первого дня поиски проводятся в условиях густого тумана, сильного ветра, мокрого снега, нулевой видимости. Спасательные работы ведутся на высоте более 3 200 м, высокая лавиноопасная территория. Оперативно-спасательные группы обследовали вершину пика Шимбулачка, примыкающий гребень, осмотрен каньон вдоль речки, обследовали район ледника Богдановича и Талгарский перевал. Идет охват со всех сторон близлежащей местности. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и лавинную опасность спасательные работы не прекращаются, - сообщил Уали.

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Мужчина не смог выслать свое местоположение, поэтому ДЧС Алматы направил сотовым операторам запросы по определению последней геолокации. По результатам, дата и время последнего действия - в 18:29 часов 11 февраля зафиксирован базой "Шымбулак" сотового оператора Билайн.

В поисково-спасательных работах задействовано более 60 человек личного состава, 11 единиц техники территориальных подразделений МЧС, РОСО, ССА, ЦМК.

Со слов близких, пропавший был одет в синюю куртку, серую шапку, ботинки.

Отметим, что накануне ДЧС Алматы предупреждал туристов о том, что в горах неблагоприятные погодные условия, и лучше воздержаться от походов.