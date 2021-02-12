АРБЗ расширил сортаментную линейку фасонного проката

Актюбинский рельсобалочный завод расширил сортаментную линейку фасонного проката. Теперь на производстве наладили выпуск двутавровой стальной горячекатанной балки №30.

Новая продукция отвечает высоким требованиям международных стандартов и выпускается в соответствии с ГОСТ 8239-89, ГОСТ 535-2005. Все необходимые испытания по контролю качества проводились в собственной аккредитованной лаборатории.

По данным представителей предприятия, подготовка освоения производства нового продукта началась еще в 2020 году, а в феврале текущего года, после проведения опытного проката с получением продукции, отвечающей всем требованиям международных стандартов, процесс полностью завершили. Выпуск нового вида сортамента позволяет в полном объеме обеспечить потребность внутреннего рынка, а также дает возможность повышения экспортного потенциала республики в целом, и ТОО "АРБЗ" в частности. Сегодня качество продукции Актюбинского рельсобалочного завода подтверждено международными потребителями из таких стран как Россия, Украина, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Грузия, Белоруссия, Афганистан, Эстония, Латвия, Турция.

Мы рады, что параллельно с производством рельсов для высокоскоростных магистралей, нам удалось освоить сортамент фасонного проката и получить все показатели качества по геометрии профиля, соответствующие требованиям к продукции 1 сорта. Сейчас мы проводим работы по закреплению достигнутых результатов, обкатываем весь объём заготовки, имеющийся на складе, - подчеркнул генеральный директор ТОО "АРБЗ" Валерий Обилец.

Отмечается, что производство двутавровой стальной горячекатанной балки №30 в Казахстане ранее не проводилось. Такой вид металлоизделия широко используется в современном крупнопанельном и блочном, гражданском и промышленном строительстве, к примеру, для возведения колонных металлоконструкций, различного рода мостовых сооружений, эстакад, подвесных путей и опор.

Сфера применения двутавровых стальных балок обширна, от строительства до тяжелого машиностроения, вагоностроения, и даже дизайна при оформлении строений. Незаменимы они и при возведении мостов, наземных переходов и других объектов, где присутствуют повышенные нагрузки от вертикального поперечного воздействия. Такие балки помогают значительно сократить затраты на строительство, - уточнил генеральный директор ТОО "АРБЗ" Валерий Обилец.

Останавливаться на достигнутом в ТОО "АРБЗ" не собираются, завод нацелен на дальнейшее улучшение качества и расширение линейки выпускаемой продукции. Сейчас руководством предприятия проводятся переговоры с международными партнерами для заключения соответствующих договоренностей для поставки нового продукта.

Напомним, Актюбинский рельсобалочный завод является единственным предприятием по производству дифференцированно-термоупрочненных рельсов длинной до 120 метров высокого качества и среднего фасонного проката в Казахстане. Завод построен "с нуля" в 2016 году благодаря государственной поддержке в лице АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек"), который выделил заем на сумму 284,69 млн долларов США сроком на 20 лет. Общая стоимость проекта составила 406,7 млн долларов США. БРК профинансировал строительство завода в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы.

АРБЗ, формирующее значительную часть несырьевого экспорта Актюбинской области, является уникальным предприятием не только для западного региона страны, но и всей республики. Отрадно, что несмотря на сложную экономическую ситуацию во всем мире, когда ряд предприятий испытывают турбулентность из-за коронакризиса, нашим Партнерам удается расширять линейку производимых товаров, при этом обеспечивая высокое международное качество продукции, - поделился Председатель Правления БРК Абай Саркулов.

Текущая проектная мощность завода составляет 430 тысяч тонн готовой продукции, в том числе 200 тысяч тонн рельсовой продукции и 230 тысяч тонн фасонного проката. Качество выпускаемой продукции, соответствующее международных стандартам, обеспечивают первоклассные специалисты, высокотехнологичное оборудование и прокатный стан с мировым именем "Primetals Technologies Italy S.r.l. (Siemens-VAI)" с высокой степенью автоматизации процессов. По словам представителей завода, по многим показателям продукция завода не уступает товарам ведущих японских и европейских производителей, так как в производстве уникальные технологии закалки, а все этапы технологического процесса проходят под строгим контролем.