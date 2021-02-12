8 колледжей закрыли в Казахстане

Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК после проверки выявил колледжи, не имеющие соответствующей материально-технической базы, передает zakon.kz.

В результате Министерство образования и науки РК отозвало лицензии у 8 колледжей, их образовательная деятельность полностью прекращена.

По данным ведомства, в некоторых из закрытых колледжей не было набора абитуриентов. Так, Кокшетауский юридический колледж и Талдыкорганский юридический колледж осуществили выпуски, затем добровольно вернули лицензии.

В целом, все закрытые колледжи своевременно обеспечили перевод студентов в другие учебные заведения и решили вопрос трудоустройства преподавателей. – заключили в МОН.