8 колледжей закрыли в Казахстане

12 февраля 2021, 15:44
Фото: pixabay.com

Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК после проверки выявил колледжи, не имеющие соответствующей материально-технической базы, передает zakon.kz.

В результате Министерство образования и науки РК отозвало лицензии у 8 колледжей, их образовательная деятельность полностью прекращена.

По данным ведомства, в некоторых из закрытых колледжей не было набора абитуриентов. Так, Кокшетауский юридический колледж и Талдыкорганский юридический колледж осуществили выпуски, затем добровольно вернули лицензии.

В целом, все закрытые колледжи своевременно обеспечили перевод студентов в другие учебные заведения и решили вопрос трудоустройства преподавателей. – заключили в МОН.


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