Казахстанцы называют дезинфекцию причиной роста заболевамости COVID-19

В Казнете распространяют сообщение о том, что летняя вспышка COVID-19 была вызвана дезинфекцией улиц и подъездов, сообщает zakon.kz.

Подобное мнение высказал в интервью республиканской газете алматинский врач Талант Омаров.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что в Алматы не было зарегистрировано ни одного случая аллергической реакции после санобработки мест общего пользования.

С начала 2020 года ни в Комитет, ни в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы жалоб на аллергические реакции после санитарной обработки улиц, подъездов и других территорий не поступало. Кроме того, отмечаем, что в Казахстане для дезинфекции школ, больниц и других общественных мест используются нетоксичные и неопасные для здоровья вещества. Все средства сертифицированы, внесены в реестр и имеют четкие инструкции по применению, в которых указаны пропорции приготовления растворов для санобработки, — сообщил Stopfake.kz официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

Стоит отметить, что COVID-19 – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус SARS-CoV-2. Поэтому заболеть человек может только после того, как этот вирус попадет в организм.