Разработчик Sputnik V сообщил о регистрации вакцины в Казахстане. Минздрав не подтвердил

Казахстан стал 27-й страной, которая одобрила вакцину Спутник V, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на странице Sputnik V в Twitter.

Kazakhstan becomes the 27th country to authorize #SputnikV vaccine.

Қазақстан Sputnik V вакцинасына рұқсат берген 27-ші мемлекет болды. pic.twitter.com/KPJqEJPLvd