Постковидную пандемию прогнозируют казахстанские эксперты

Врачам придется столкнуться с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции, считает профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Ляззат Ералиева, передает корреспондент zakon.kz.

Человечество ожидает постковидная пандемия, когда врачи будут сталкиваться с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции. А последствия совершенно разные. Остаются неврологические изменения, поражения сердца, уже известно, что Covid-19 часто дает толчок для развития раковых заболеваний, - заявила Ляззат Ералиева.

Она добавила, что у людей, перенесших коронавирус, также бывают неврологические проявления в виде усталости, бессонницы и ночные панические атаки.

Поэтому утверждать, что лучше переболеть, чем сделать прививку - абсолютно неверно, - отметила врач.

Тамила Языкова, Нур-Султан