Регистрацию Sputnik V объяснили в Минздраве РК

Министерство здравоохранения РК выдало разрешительный документ на ввоз первой партии вакцин, произведенной в Российской Федерации, сообщает zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, данная процедура предусмотрена Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". Таким образом, лекарственные средства ввезенные на территорию страны с использованием вышеупомянутого механизма разрешены к применению.

Ранее сообщалось, что разработчик Sputnik V сообщил о регистрации вакцины в Казахстане.

При подаче на выдачу разрешения на ввоз лекарственных средств, обязательно предъявление сертификата качества и других документов доказывающие его эффективность и безопасность, в том числе и сертификаты соответствия международным стандартам GMP. пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Продукция, произведенная Карагандинским фармацевтическим комплексом, как отдельной производственной площадки, находится на стадии регистрации. Применение данных вакцин возможно после получения регистрационного удостоверения.

Планируется завершение процедур регистрации в период с 16 по 20 февраля текущего года, после детального обследования и получения сертификата соответствия производственной площадки международным требованиям безопасности и качества.