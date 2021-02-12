В Туркестанской области прошли "учения по предупреждению чрезвычайных ситуаций", сообщает zakon.kz.

В Туркестанской области к борьбе с возможными в весеннее время этого года чрезвычайными ситуациями готовы 83 единицы техники, 466 единиц личного состава. Данная техника была продемонстрирована руководству области на учебно-тренировочном мероприятии в Отырарском районе. В ходе мероприятия специалисты доложили о текущем состоянии техники 7 районов, их технической способности, наглядно отработали эвакуацию населения и животных. пресс-служба акима Туркестанской области

Кроме того, проведена подготовительная работа по предупреждению риска паводков, доложена полная готовность ветеринарных организаций к чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что на территории населенных пунктов, расположенных вдоль реки Сырдарья, имеется 32 014 голов крупного рогатого скота, 196 349 голов мелкого рогатого скота, 2 134 голов верблюдов и 10 392 лошадей. В случае чрезвычайной ситуации весь домашний скот перегонят на песочные пастбища на 113,5 га, которые подготовлены во всех селах.

Отметим, что такая комплексная учебно-тренировочная работа проводится в регионе впервые. На Антикризистской карте, разработанной совместно с ситуационным центром при акимате области и ДЧС, описано более 200 возможных чрезвычайных ситуаций.

В оперативном штабе с участием главы региона Умирзака Шукеева отработали подготовку к чрезвычайной ситуации. Аким области отметил, что антикризистская карта имеет большое значение для всего региона.

Мы накопили большой опыт работы во время паводков техногенного храрактера в Арысском, Мактааральском районах и природного паводка в Толебийском районе. Для предупреждения чрезвычайной ситуации сейчас создается Штаб. Все отраслевые службы, входящие в состав штаба, должны работать в соответствии с правилами "Золотого часа". В рамках антикризисной карты утвержден алгоритм борьбы с чрезвычайной ситуацией. Все акимы районов и городов должны внимательно ознакомиться с алгоритмом и работать в соответствии с инструкциями, - сказал глава региона.

Теперь подобные учения будут проходить ежемесячно.