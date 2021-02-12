Лукашенко опроверг наличие политзаключенных в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране нет ни одного политического заключенного, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Один из или одна из выступающих здесь заявила о том, что надо провести политическую амнистию... Если этот человек достанет уголовный кодекс, другие наши законы и покажет мне, может, вам хоть одну политическую статью в уголовном кодексе и скажет, что на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных, - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", фигурантами уголовных дел после массовых протестов в стране стали более 770 человек, в их числе есть журналисты, правозащитники и известные общественные деятели. Центр признал 240 из них политическими заключенными.

В Беларуси седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками. Десятки людей были приговорены к тюремному заключению.