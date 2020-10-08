Synology DS119j: файловое хранилище

Организовать в домохозяйстве коллективную систему хранения файлов несложно: достаточно использовать Wi-Fi-роутер с поддержкой протоколов DLNA и SMB, а также вместительную флешку либо внешний жесткий диск с USB-интерфейсом.

Но у такой конфигурации есть функциональные и скоростные ограничения. Более универсальное решение — сетевое хранилище, к примеру Synology DS119j. Эта модель хоть и рассчитана на установку одного диска, зато предлагает больше возможностей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Помимо собственно хранилища, в коробке нашелся адаптер питания на 36 Вт, сетевой кабель RJ-45, набор винтов для крепления жесткого диска и два руководства по установке: краткое (на английском языке) и подробное (на русском).

У Synology DS119j типичная для однодискового сетевого хранилища конструкция: вертикальный корпус, внутрь которого, опять же вертикально, устанавливается накопитель. Внутренняя платформа сделана из алюминия, внешняя часть корпуса — из глянцевого пластика. Разумеется, он собирает отпечатки пальцев. Спереди расположилась кнопка включения, подсвечиваемая голубым светодиодом, над ней — еще три светодиода светло-салатового цвета, сигнализирующие о статусе системы, подключении по локальной сети и работе жесткого диска. Сзади установлены вентилятор размером 60×60×15 мм, работающий на выдув, порт LAN гигабитной скорости, пара разъемов USB 2.0, вход для питания и разъем Kengsington. На дне корпуса — четыре антивибрационные ножки из специального материала.

Перед началом работы нужно открутить два винта на задней части корпуса и сдвинуть боковую панель, затем прикрутить жесткий диск тремя винтами из комплекта и закрыть панель. По умолчанию поддерживаются 3,5-дюймовые HDD, но можно установить 2,5-дюймовый накопитель, включая SSD. Правда, для этого понадобится держатель типа С, который приобретается отдельно.

АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сетевое хранилище функционирует на основе двухъядерного процессора Marvell Armada 3700 88F3720 (800 МГц) и 256 Мбайт оперативной памяти типа DDR3L, заменить которую нельзя. Поддерживаются 3,5-дюймовые HDD максимальной емкости на рынке — 16 Тб. Поскольку Synology DS119j — это однодисковая система хранения данных базового уровня для индивидуальных пользователей, то в качестве типа тома доступен только Basic – RAID поддерживают модели с двумя дисками и более. Установленный в хранилище диск форматируется в ext4, но можно также подсоединить по USB внешние накопители, отформатированные в exFAT, ext3, ext4, FAT, HFS+ и NTFS. Заявлена скорость последовательного чтения свыше 112 Мбайт/с, скорость записи — 108 Мбайт/с, с активированным аппаратным шифрованием — порядка 111 Мбайт/с (чтение) и 67 Мбайт/с (запись).

В качестве программной платформы используется DiskStation Manager — многозадачная операционная система с веб-интерфейсом. Ее особенность — применение пакетов (приложений) для разных задач.

Хранилище позволяет размещать данные, предоставлять к ним общий доступ и защищать их. В нем есть встроенный брандмауэр и приложение безопасности. Из сетевых протоколов поддерживаются AFP, CalDAV, FTP, iSCSI, NFS, SMB, SNMP, SSH, Telnet, VPN, WebDAV.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Итак, диск инсталлирован, хранилище подключено к сети переменного тока и кабелем Ethernet — к Wi-Fi-роутеру. На компьютере открываем веб-браузер и в адресной строке вводим http://find.synology.com либо http://synologynas:5000, чтобы запустить помощника настройки. Можно также использовать смартфон с приложением для сканирования QR-кода (он указан в кратком руководстве по установке). Далее нужно создать учетную запись администратора и настроить службу QuickConnect (для удаленного доступа к файлам), впрочем, этот шаг вы вправе пропустить. Наконец, вам предложат установить рекомендуемые пакеты, которые помогут полноценно начать работу.

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

Через панель задач DiskStation Manager можно вызвать основное меню, просмотреть уведомления, параметры учетной записи (отсюда можно также перезагрузить либо выключить хранилище), запустить поиск файлов, открыть виджеты (по умолчанию их два: состояние системы и мониторинг ресурсов). На рабочем столе, подобно ОС Windows ,располагаются иконки основных приложений: «Центр пакетов» (позволяет искать и устанавливать пакеты), «Панель управления» (детальные настройки системы), File Station (доступ к файлам и папкам) и «Справка DSM» (содержит руководства).

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрим возможности сетевого хранилища на примере нескольких наиболее типичных сценариев. Для начала создаем папку общего доступа, в которой будут храниться все наши файлы. Для удобства эту папку стоит подключить как сетевой диск на компьютере с Windows — в этом случае вы сможете быстро заходить в папку, записывать и копировать файлы без необходимости каждый раз вводить нужный адрес в сетевом окружении.

Первым делом вы наверняка захотите скачать контент из интернета. Для этого вам понадобится приложение Download Station. Оно работает по принципу BitTorrent-клиента: открываем файл torrent, указываем папку для закачки и ждем завершения загрузки. Учтите, что сетевое хранилище базового уровня это не компьютер с многоядерным процессором и большим объемом оперативки, поэтому не стоит перегружать его большим количеством активных задач по загрузке (у данной модели их максимальное количество — 30).

Второй сценарий — просмотр скачанного из интернета видео по локальной сети на мобильном устройстве, например Android-планшете. Для этого понадобится приложение «ES Проводник». В нем в разделе «Сеть» заходим на сетевое хранилище, вводим логин и пароль, открываем общую папку и запускаем просмотр видео при помощи медиаплеера (MX Player, VLC Player). Подобным же способом видеоконтент на сетевом хранилище можно просматривать через ТВ-приставку, подключенную к той же локальной сети и работающую под управлением Android или с помощью обычного компьютера.

Третий сценарий — организация общего доступа к фотографиям. Используем приложение Moments — оно представляет собой фоторедактор с базовыми функциями и каталогизатор фотографий с возможностью присвоения тегов и встроенным поиском. Загружаем папку с нужными фотоснимками, к примеру «Отпуск 2019», ждем, когда все файлы проиндексируются (длительность процедуры зависит от объема). Выбираем нужный файл или несколько файлов, затем в меню Moments нажимаем кнопку «Отправить», включаем ссылку общего доступа, разрешаем скачивание и делаем файлы доступными всем, кто получил ссылку. Далее копируем ссылку и отправляем ее по электронной почте либо через мессенджер вашим друзьям или родным. Расшаренные таким способом фотографии можно просмотреть и скачать.

Четвертый сценарий — создание собственного облачного хранилища. Для этого применяем приложение Synology Drive. В нем выбираем нужные файлы — можно использовать как те, что хранятся на компьютере, так и на самом сетевом хранилище — ждем окончания загрузки и далее можем просматривать их, открывать к ним доступ.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Для проверки возможностей сетевого хранилища мы использовали специализированный жесткий диск Seagate ST12000VN0007 (формфактор 3,5 дюйма, объем 12 Тб, скорость вращения 7200 об./мин., интерфейс SATA 6 Гбит/с) и утилиту NAS performance tester, а также записывали на устройство файлы. Результаты теста представлены на скриншоте. Файл объемом 53,2 Гб (фильм в формате 2160p) записался на сетевое хранилище примерно за 20 минут, при этом скорость копирования составляла от 34 до 51 Мбайт/с. Мы также запустили одновременное проигрывание с сетевого хранилища на десктопе, ноутбуке и планшете фильма в формате 1080p с кодеком H.264 — устройство нормально справилось с задачей, загрузка процессора доходила до 34%, памяти — 58%.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Поскольку Synology DS119j — это сетевое хранилище начального уровня со скромным двухъядерным процессором и небольшим объемом оперативки, то в работе оно ведет себя соответственно: часто «задумывается», порой подолгу выполняет несложную задачу. При этом критических зависаний и тем более отказов в его работе не было. Когда хранилище находится на столе и выполняет интенсивные операции чтения/записи, то отчетливо слышно характерное стрекотание жесткого диска, впрочем, это бывает в моменты нагрузки и особо не досаждает. Ножки на дне корпуса не передают вибрации на стол — безусловный плюс. В тихом режиме вентилятор работает практически бесшумно, в режиме максимальной скорости начинает заметно гудеть. Впрочем, эксплуатировать его в таком режиме постоянно нет смысла — жесткий диск и без того хорошо охлаждается. Его температура, согласно информационному центру панели управления, составляет 36—38 градусов Цельсия.

Synology DS119j — недорогое (от 8900 рублей без накопителя), но при этом весьма функциональное устройство. С его помощью можно скачивать контент из интернета, организовать емкое файлохранилище для медиаконтента, а также облачное хранилище с возможностью предоставления доступа к файлам. Обратная же сторона такой простоты и доступности — сравнительно невысокая производительность.