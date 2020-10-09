Вызовы для России, если заработает спутниковый Интернет от Маска

Как известно, недавно произошло знаменательное событие: SpaceX, компания известного и неординарного американского предпринимателя Илона Маска в рамках осуществления своей программы доступного глобального спутникового Интернета Starlink, вывела на орбиту очередные 58 спутников, и таким образом число запущенных спутников Starlink достигло 538.

OBOB.TV напоминает, что всего планируется вывести на околоземную орбиту 12 тысяч небольших спутников, а начать предоставлять услуги доступа в Интернет Маск планирует после того, как число аппаратов Starlink на орбите достигнет 800. И, как предполагается, уже к концу текущего 2020 года спутниковый Интернет от Илона Маска появится в северной части США и Канаде. А южные штаты США, где есть опасность шат-дауна от сезонных ураганов и торнадо (середина сезона – август и сентябрь) – планируется покрыть до начала этого сезона в 2020 г.

Далее, к 2021 году – широкополосный доступ в Интернет от Starlink станет доступен по всему миру, причем доступ к Сети никак не связан с наличием наземной инфраструктуры. Так что, станут покрыты территории, на которых раньше можно было получать доступ в Интернет только через дорогие терминалы двухстороннего спутникового интернета Vsat, либо через ещё более дорогие системы типа Inmarsat, Globalsat, Thuraya.

Подробнее (англ. яз.) по теме запусков и техсоставляющей проекта Starlink, вкл. видео, смотрите здесь

Нынешние власти России неоднократно в полуофициальном порядке выражали недовольство проектом Starlink, считая его нарушением суверенитета России и других стран. Действительно, пока с переменным успехом власти пытаются зарегулировать Интернет наземный, а тут еще такая напасть из космоса – Интернет от Илона Маска.

При этом ситуация – не сильно-то оптимистичная для российского государства, в том смысле, что руки оказываются связаны при любом методе противодействия.

1. Противопоставить конкурирующую российскую систему, которая была бы работающей альтернативой (как в случае наличия системы ГЛОНАСС – независимого конкурента американской GPS) – российское государство физически не может.

Господин Рогозин из Роскосмоса только-только оправляется (оценочное суждение) от последствий своей неудачной, как выясняется теперь, шутки про «космический батут», а его ведомство, судя по всему, в 2020 г. – в основном, занято ведением PR насчет того, что в России когда-то (но даже при благоприятном исходе, никак не ранее 2025 года) появятся новые космические пилотируемые корабли серии «Орел». Под которые ещё новые ракеты Ангара А5В и А5М надо сделать, которые пока ни разу не летали – был только один тестовый пуск прототипа Ангары А5 в 2014.

Тут уж не до запуска тысяч интернет-спутников. Хотя справедливости ради надо сказать, что есть проект российской спутниковой системы связи «Сфера», которая подразумевает запуск 334 спутников связи. Проблема с ней простая – проект есть. Обещания есть. А на 2020 год – финансирования не выделили. В текущей ситуации всемирного экономического кризиса – финансирования на 2021 г. ждать тем более не приходится. Опять же, надо учитывать, что, по сведениям государственного информационного агентства РИА «Новости», для запуска системы в полном объеме – необходимо запустить в космос 148 ракет, из которых 24 – новой тяжелой ракеты Ангара А5, которую после тестового пуска с северного военного космодрома так и не пустили ни с Байконура, ни с Восточного.

2. К ужасу сторонников информационной изоляции Российской Федерации, технической возможности (при известных ныне технологиях) массово «глушить» соответствующие частоты сети Starlink не будет даже в густонаселённых городах.

Это абсолютно не то же самое технически, что глушить в 1970-х и 1980-х годах коротковолновые трансляции радиостанций «Свобода» и «Голос Америки», когда можно было на Москву поставить несколько глушилок – и тему закрыть.

Для Старлинка – используются частоты Ku-диапазона (10,7 … 18 ГГц) и Ka-диапазона (26,5 … 40 ГГц), в основном в пределах 10,7-12,7 ГГц, 13,85-14,5 ГГц, 17,8-18,6 ГГц, 18,8-19,3 ГГц, 27,5-29,1 ГГц, 29,5-30 ГГц, которые куда более «энергоемки» и при этом распространяются только в прямой видимости.

Так что поставить несколько глушилок 11-40 ГГц на город – не хватит, их потребуется размещать по типу сотовых базовых станций, причем с немалыми мощностями передач, и это создаст такой уровень «электросмога», что излучения от вышек связи 4G и 5G – покажутся курортом, и без шуток, вспышки вызванных такими излучениями заболеваний – не избежать. Плюс всевозможные помехи сетям мобильной и фиксированной связи, не говоря уж о приеме цифрового спутникового телевидения и V-sat интернета.

При этом, ничего не помешает пользователю, скажем, разместить любой терминал внутри заземленной металлической коробки (например, корпуса от старой СВЧ-печки), и тем, во многом, отсечь влияния находящихся на уровне земли передатчиков-глушилок. Ведь в России на каждую глушилку найдется по три умельца – ограничения обойти. Кстати, как известно, терминал StarLink будет представлять из себя плоскую антенну в виде ФАР (Фазированной Антенной Решетки) размером с коробку от пиццы (48 см диаметра), которая может быть размещена на любой горизонтальной плоскости.

Но это все только на текущей Фазе развертывания 1.

В Фазе 2 развертывания системы StarLink (окончание в 2024 году) будет произведен переход на частоты V-band, то есть 40…75 ГГц, а спутники при этом будут находиться еще ниже – на высоте всего 335…345 километров. Это еще больше усложняет техническую возможность глушения. (Кстати, обратим внимание, что частоты V-band иногда лежат в том же диапазоне, а иногда еще выше вызывающих сейчас вопросы частот 5G, которые лежат в пределах от 3.5 до 40 ГГц, но доходят и до 95 ГГц).

Уж если Телеграм заблокировать не получилось, хотя был полный физический доступ ко всем магистральным каналам Интернет-связи, то интересно, как власти могут вообще пытаться заглушить с Интернет со спутника, который распространяется на всевозможных (и при том динамически меняющихся) радиочастотах.

3. Важно отметить, что любые попытки глушения и т.п. – будут вызывать еще большее усиление давления на Россию, как политическое, так и по линии организаций типа Международного Союза Электросвязи, и через другие международные договора и организации. Пока не видно признаков, что руководство Российской Федерации на это готово.

4. Имеются даже кулуарные слухи насчет того, что российские чиновники поговаривали, мол в случае чего можно и физически мешать на орбите спутниковым аппаратам Маска. Учитывая, что этих спутников тысячи, то (технически) это решается или выжиганием их боевыми лазерам (а есть ли такое оружие у Минобороны в реальности?), или запуском в космос нескольких тонн щебенки – на орбиты соответствующей высоты, встречным курсом к спутникам Старлинка.

Но это – конечно же, бред больного воображения, и на это никто не пойдет – без начала действительно «горячей» мировой войны.

Ведь, во-первых, это будет означать огромный вред для всех космических запусков на много лет вперед, за счет огромного количества космического мусора, и Кремль вряд ли готов платить по счетам за ущерб, нанесенный всем остальным космическим странам.

Во-вторых, как Россия, при попытке отключения страны от глобальной сети Интернет, безусловно, воспримет это как военную атаку, и как Casus Belli (повод для войны) и достанет свою ядерную дубинку, так точно так же поступят и США в случае атаки на спутники компании Starlink, ведь это будет явная атака на государственные интересы США, с которыми бизнес-предприятия Илона Маска, конечно же, связаны.

5. Можно будет пойти путем запрета импорта соответствующих терминалов. Но опять же, не так-то это просто. Даже при запрете ввоза соответствующих терминалов – при текущей системе это невозможно будет сделать на 100%. Есть множество вариантов ввоза, от ввоза «в чемодане» (как только возобновятся международные перелеты), до ввоза разобранных плат терминалов (по назначению платы таможенникам фактически невозможно сортировать, у них нет соответствующего на то образования, иначе бы не работали таможенниками – оценочное суждение), а уж антенны можно разбирать на составные части и пересобирать заново. К тому же самые громоздкие части терминалов – неизбежно, при спросе, научатся делать на местах. Да и учитывая, что при всех усилиях соответствующих органов в страну всё равно ввозятся тонны наркотиков – разве можно будет гарантировать отсутствие возможности ввезти терминальчики?

Либо же надо объявлять автаркию покруче, чем в Северной Корее, с обрывом всех экономических связей с другими странами, почтовой связи, авиаперелетов и вообще пересечения границ, и так далее. Но готова ли Россия на это ради контроля Интернет-трафика???

В этой связи также следует учитывать, что проекты, подобные проекту Илона Маска, будут еще. Как уже пытались запустить аналогичный проект британская компания OneWeb (обанкротившаяся в марте 2020 года, привет вложившимся инвесторам Qualcomm и Virgin Galactic), Samsung, Boeing и Telesat.