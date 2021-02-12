Казахстанский певец Димаш Кудайберген получил золотую кнопку от YouTube, сообщает zakon.kz.

Официальный канал исполнителя достиг отметки в 1,2 млн подписчиков и удостоился "золотой кнопки" YouTube. С этой новостью певец поделился со своими подписчиками в instagram.

Здравствуйте, уважаемые друзья. Цель этого моего видео - поблагодарить вас. Число слушателей, зрителей нашего ютуб-канала перевалило за миллион, и мы получили от YouTube эту замечательную награду. Прежде всего хочу от всего сердца выразить тысячу благодарностей каждому своему слушателю во всем мире, оценивающему мое скромное творчество и неустанно желающему мне яркое будущее, - поделился Димаш.

Он также поблагодарил всех, кто поддерживает его творчестве и сотрудничает с ним.

Конечно, родителям, друзьям, близким, землякам хочется сказать огромное спасибо. Dears! Я хочу сказать большое спасибо всем моим фанатам со всего мира. Сегодня я получил это благодаря вам, эта наша общая победа. Большое спасибо! Спасибо за вашу поддержку, за вашу любовь. Очень вас люблю! - подытожил певец.

Кнопки YouTube - награды для авторов YouTube, присуждаемые порталом авторам каналов, достигшим определенного числа подписчиков.