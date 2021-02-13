У самолета Qazaq Air лопнули шины при посадке в аэропорту Алматы

При посадке в аэропорту Алматы у самолета Qazaq Air лопнули шины, передает zakon.kz.

Информация об этом инциденте появилась сегодня, 13 февраля, в группе авиаторов на Facebook.

Sputnik Казахстан сообщает, что при посадке самолета произошло разрушение двух шин правой стойки. На борту находились 63 пассажира. Пострадавших нет.

В соцсетях также пишут, что подобный инцидент произошел с самолетом Qazaq Air накануне в Шымкенте. В итоге самолет не взлетел.

Редакция zakon.kz обратилась в авиакомпанию за комментарием.