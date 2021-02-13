Ректор павлодарского вуза заступился за студентов, которые подделывали документы

Ректор Торайгыров университета Мейрам Бегентаев сообщил, что отчислять двух студентов, которые подделывали удостоверения полицейских не будут, передает zakon.kz.

Они уже дома. Уверены, что не совершали ничего противозаконного, и уголовное дело не имеет судебной перспективы. По их словам, они внимательно изучили закон, прежде чем заняться изготовлением сувенирных шуточных удостоверений. На них невооруженным глазом видно, что "корочки" не настоящие. Мы поддерживаем связь с ними, с их родителями и полицией. Назначены экспертизы. Будем держать вас в курсе событий. Если дело все же дойдет до суда, надеюсь, что на открытых и прозрачных слушаниях наши ребята смогут доказать свою невиновность. Мы понимаем сомнительный характер их стартапа, но отчислять за это своих студентов не будем, - сообщил ректор Pavlodarnews.kz.

Ранее полиция Павлодарской области сообщила, что два студента изготавливали и торговали поддельными документами сотрудников полиции. Их задержали. Полиция изъяла у них процессор, принтер и обложки удостоверений красного цвета. По факту подделки, изготовления и сбыта поддельных документов начато расследование.