Нового президента избрали в Казахстанской федерации профессионального бокса

Избран новый президент Казахстанской федерации профессионального бокса, передает zakon.kz.

Как сообщает prosports.kz, 13 февраля в Алматы состоялось открытое заседание исполнительного комитета федерации, где было принято решение об избрании Кайрата Реимова временно-исполняющим обязанности президента "Казахстанской федерации профессионального бокса".

Кандидатуру предпринимателя Реимова на должность врио президента "Казахстанской федерации профессионального бокса" во время открытого заседания внес почетный президент Казахстанской федерации профессионального бокса - Серик Конакбаев. Члены исполнительного комитета федерации проголосовали единогласно.

Отмечается, что Реимов презентовал новую концепцию развития федерации, согласно которой он планирует: