Кенес Ракишев больше не президент Казахстанской федерации бокса

5 февраля 2024 года в Астане состоялось ежегодное традиционное собрание Казахстанской федерации бокса. В ходе встречи Шахмурат Муталип был избран новым президентом федерации, сообщает Zakon.kz.

На сайте федерации сказано, что Муталип сменил на этой должности Кенеса Ракишева.

Выступая впервые в новой должности, Шахмурат Муталип подчеркнул важность совместного выполнения задач, стоящих перед КБФ.

Он также поблагодарил оказавших ему доверие членов Ассоциации и заявил, что приложит все усилия для достижения общей цели.



"Чувствуя возложенную на меня ответственность, я сделаю все возможное для дальнейшего развития казахстанского бокса, оказания всесторонней поддержки нашим спортсменам, защиты их интересов, повышения роли КБФ внутри страны и на международном уровне. Перед важными играми этого года перед командой стоит большая цель. Со своей стороны, мы продолжим делать всю необходимую подготовку. Работая вместе, мы укрепим репутацию отечественного бокса на мировой арене". Шахмурат Муталип

Шахмурат Муталип родился 18 сентября 1990 года в селе Казцик Алматинской области. Магистр экономических наук Азиатско-Тихоокеанского университета (APU) в Куала-Лумпуре, Малайзия. Предприниматель, владелец ТОО "Integra Construction KZ". Он женат и имеет 3 детей.